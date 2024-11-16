Sultanlar Ligi 9. haftada Eczacıbaşı Dynavit evinde Keçiören Belediyesi SigortaShop'u mağlup ederek liderliğe yükseldi.
Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi
Hakemler: Ebru Kaya, Yusuf Kaynar
Eczacıbaşı Dynavit: Stevanovic, Naz, Gray, Beyza, Nicoletti, Yaprak, Aybüke (L), Hande
SigortaShop: Lila, Micaya, Ergül, Ndiaya, Fulden, Ceren, Dilara (L), Burcu, Ghani, Eslem
Setler: 25-19, 25-19, 25-18
Süre: 79 dakika (24, 27, 27) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'nde Liderliğe Yükseldi - Son Dakika
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