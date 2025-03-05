CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan ekibi Numia Vero Volley Milano'ya 3-0 yenildi.
Allianz Cloud Milano'da oynanan ve 74 dakika süren müsabakanın setlerini ev sahibi ekip; 25-18, 25-23 ve 25-14 kazandı.
İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi 13 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.
Son Dakika › Spor › Eczacıbaşı, Milano'ya 3-0 Yenildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?