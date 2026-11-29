Eczacıbaşı Peron İstanbul, Galatasaray Daikin'i 11. haftada 3-0'lık skorla geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, Galatasaray Daikin'i 25-15, 25-14 ve 25-19'luk setlerle 3-0 geçti. Mücadele 78 dakika sürdü; setler 26, 24 ve 28 dakikada tamamlandı.
Salon: Eczacıbaşı HDI Sigorta
Hakemler: Seçkin Yener, Onur Coşkun
Eczacıbaşı Peron İstanbul: Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Antropova, Uzelac, Weitzel, Elif Şahin (Simge Aköz, Rettke, Yaprak Erkek, Dilay Özdemir)
Galatasaray Daikin: Eylül Karadaş, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Akimova, Melisa Bükmen, Yuanyuan (Ayça Aykaç, Çerağ Düzeltir, Merve Tanyel)
Setler: 25-15, 25-14, 25-19
Süre: 78 dakika (26, 24, 28)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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