Ederson'un eşi Fenerbahçeli taraftarlara ateş püskürdü

24.12.2025 18:41
Fenerbahçeli taraftarlar, noel izni alarak takımdan ayrılan ve Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Ederson'a ve eşi Lais Moraes'e sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Ederson'un eşi Lais Moraes, kendilerine tepki gösteren Fenerbahçe taraftarlarına yanıt verdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk maçında derbide konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, kupaya mağlubiyetle başladı.

EDERSON NOEL İZNİ ALDI

Bu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Ederson ile Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran, noel izni alarak ülkeden ayrıldı.

MAÇ KAYBEDİLİNCE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Sarı-lacivertli bazı taraftarlar, noel izni alması nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyen Ederson ve eşi Lais Moraes'e sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdi. Alınan yenilgi sonrası taraftarların yıldız isim için 'Türkiye'ye dönmeyin' dediği görüldü.

EŞİNDEN TARAFTARLARA TEPKİ

Ederson'un eşi Lais Moraes, kendilerine tepki gösteren Fenerbahçe taraftarlarına yanıt verdi. Brezilyalı isim, taraftarlara tek tek yanıt vererek, 'Saygı istiyoruz. Talep edildiği şekilde tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve burada kimseden saygısızlık kabul etmeyeceğim. Burası benim Instagram hesabım. Beni ve ailemi takip etmek isteyenler içindir. Bu, eşimin profesyonel hayatından ayrıdır. Sadece bizi iyi görmek isteyen ve hedeflerimize ulaşmamıza destek olanlar burada kalsın.' yorumunda bulundu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Sergen Kapalı Sergen Kapalı:
    Beşiktaş koyunca nerelerden ses geliyor :)) 199 30 Yanıtla
  • Behlül Çakar Behlül Çakar:
    BEŞiKTAŞ'ım goyunca hop hop hoplamıslar ahaahahhaha. Bu sefer hakem bile kurtamadı 150 25 Yanıtla
  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Her koldan Türk düşmanları FB düşmanları saldırıyor,biz halkın kulübüyüz, Osmanlı kayıtlarında tek Türk kulübü biz görünüyoruzbiz bu ülkenin savaşçılariyiz, tüzüğümüzün 2. Maddesi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kuruluş amacı; vatan gençlerini, vatanın korunmasına ve askeri seferberliklere hazırlamaktır. FB li sadece bir kulübün taraftarı degildir bu ülkenin kuvai milli ruhu ile yaşayan askerleridir.... 24 131 Yanıtla
    Siyah Beyaz Aşk Siyah Beyaz Aşk:
    başkan gibi senin de kafa güzel olmuş fena dokanmış hsjshshjshs 113 10
    Emre Acar Emre Acar:
    Ne saçmalıyorsun küçük g.tlüm 75 7
    Behlül Çakar Behlül Çakar:
    sonra altını ıslatarak uyandın mı müptezel ahahahhaa 40 5
  • Ates null Ates null:
    Sanki Ederson bunları kurtaracaktı.Tarık'ta iyi kurtarışlar yapıp farkı önledi.Yenilgiye bir kılıf bir suçlu aramanın anlamı yok.Beşiktaş ezdi geçti işte zırlamayın. 62 12 Yanıtla
    Savaş Özcan Savaş Özcan:
    Bjk yi kim kurtaracak? 29 11
  • fatih mazlum fatih mazlum:
    Yenge alisacaksin heryerlerinden pislik akiyor bu adamlarin 33 10 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
