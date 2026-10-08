Edirneli güreşçi Ahmet Çiftçi, 85 kiloda Balkan altınını Filistinlilere armağan etti

Hırvatistan'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Güreş Şampiyonası'nda 85 kiloda mücadele eden 15 yaşındaki Edirneli güreşçi Ahmet Çiftçi, altın madalya kazandı. Yarı finalde İsrailli rakibini 10-0 mağlup eden Çiftçi, şampiyonluğunu Filistinli kardeşlerine armağan etti.

Edirne Serhad Şehri Spor Kulübü sporcusu ve Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Ahmet Çiftçi, Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada 85 kiloda mindere çıktı. 76 kilogram olmasına rağmen 85 kilodaki rakipleriyle mücadele eden Çiftçi, yarı finalde İsrailli rakibini 10-0 mağlup etti. Final müsabakasını da kazanan genç sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.

Edirne'ye dönen Çiftçi, Abdurrahman Mahallesi'ndeki evinin önünde ailesi, yakınları ve arkadaşları tarafından Türk bayrakları ve meşalelerle karşılandı.

Ahmet Çiftçi: "Şampiyonluğumu Filistinli kardeşlerime armağan ettim"

Şampiyonaya takım arkadaşları ve antrenörleriyle yoğun bir hazırlık süreci geçirerek hazırlandığını belirten Ahmet Çiftçi, "Çok çalıştık, emek verdik ve şampiyon olduk. 76 kiloyum ama 85 kiloda mücadele ettim. İsrailli rakibimi 10-0 yenerek finale çıktım. Şampiyonluğumu Filistinli kardeşlerime armağan ettim. Bundan sonraki hedefim Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmak. En büyük hedeflerimden biri de Kırkpınar'da başpehlivan olmak" dedi.

Resul Çiftçi: "Oğlumu ileride başpehlivan olarak görmek istiyorum"

Oğlunun başarısından büyük gurur duyduğunu ifade eden baba Resul Çiftçi, "Çok gururluyum ve mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Oğlumu şampiyon olarak, ileride başpehlivan olarak görmek istiyorum" diye konuştu.

Habil Kara: "Hedefimiz Avrupa, dünya ve olimpiyatlar"

Ahmet Çiftçi'nin başarısından duyduğu gururu dile getiren antrenör Habil Kara, Milli Antrenör ve TGF Edirne İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen'e de teşekkür ederek, "Ahmet bizim gururumuz. Balkan şampiyonluğunu Filistin'deki kardeşlerimize hediye ediyoruz. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı olmak, olimpiyatlara gitmek. Ahmet'in minder güreşindeki başarısını yağlı güreşte de sürdürerek ilerleyen yıllarda Kırkpınar'da başpehlivanlık mücadelesi vermesini istiyoruz. Bu süreçte desteklerinden dolayı TGF Edirne İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.