Edoardo Bove Hastaneye Kaldırıldı

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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 14. haftasındaki Fiorentina - Inter maçında, ev sahibi takımın İtalyan oyuncusu Edoardo Bove, sahada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Floransa'daki Artemio Franchi Stadı'nda oynanan ve ligin iddialı iki takımının mücadelesi, ciddi bir sağlık sorunu sebebiyle yarım kaldı.

Maçın 17. dakikasında durum 0-0 iken Fiorentina'nın İtalyan genç milli oyuncusu Edoardo Bove, sahada yere yığıldı. Bunun üzerine maç durdu ve bütün oyuncular Bove'nin etrafında toplandı.

Fiorentina kulüp doktorları, Bove'ye sahada ilk müdahaleyi yaptı ve genç oyuncu ambulansla acil Careggi Hastanesine kaldırıldı.

Bove'nin durumu büyük endişeyle takip edilirken sahadaki oyuncuların arkadaşları için üzüldükleri görüldü.

Fiorentina-Inter müsabakası ertelendi.

Fiorentina kulübü ve Careggi Hastanesi'nden yapılan ortak yazılı açıklamada, "Fiorentina - Inter maçı sırasında bilincini kaybetmesi üzerine sahada müdahale edilen futbolcu Edoardo Bove, şu anda ilaçla sedasyon altında yoğun bakımda tedavi görmektedir. Fiorentina oyuncusu, hemodinamik açıdan stabil bir durumda acil servise ulaşmış ve yapılan ilk kardiyolojik ve nörolojik tetkiklerde, merkezi sinir sistemi ve kardiyo-respiratuar sistemle ilgili akut bir hasar olmadığı tespit edilmiştir. Edoardo Bove'nin durumu önümüzdeki 24 saat içinde yeniden değerlendirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Bove'ye spor dünyası başta olmak üzere pek çok kesimden destek mesajları geldi.

İtalya Serie A Yönetimi, X hesabından "Haydi Bove, senin yanındayız" mesajını paylaşırken Inter kulübü de X hesabından "Haydi Bove" paylaşımını yaptı.

ABD'de bulunan Fiorentina Başkanı Rocco Commisso da kulübün sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Haydi Edoardo, seninleyiz. Sen harika bir karaktere sahip güçlü bir çocuksun." paylaşımında bulundu.

Commisso'nun Bove'nin ailesiyle sürekli temasta olduğu da belirtildi.