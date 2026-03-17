Efeler Ligi'nde 25. Hafta Maçları

17.03.2026 09:42
Yarın Efeler Ligi'nde 25. hafta maçları oynanacak. Halkbank, Cizre'nin ihraç edilmesiyle haftayı boş geçecek.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 25. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak.

Maç programı şöyle:

Yarın:

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Cengiz Göllü)

16.00 Gaziantep Gençlikspor-Spor Toto (Şahinbey)

16.00 Galatasaray HDI Sigorta-On Hotels Alanya Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart (İBB Cebeci)

16.00 Altekma-İstanbul Gençlikspor (TVF Atatürk)

16.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Gebze Belediyespor (Ünye)

NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu Halkbank, haftayı maç yapmadan geçecek.

Kaynak: AA

