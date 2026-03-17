Efeler Ligi'nde 25. Hafta Maçları

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 25. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak.
Maç programı şöyle:
Yarın:
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Cengiz Göllü)
16.00 Gaziantep Gençlikspor-Spor Toto (Şahinbey)
16.00 Galatasaray HDI Sigorta-On Hotels Alanya Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart (İBB Cebeci)
16.00 Altekma-İstanbul Gençlikspor (TVF Atatürk)
16.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Gebze Belediyespor (Ünye)
NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu Halkbank, haftayı maç yapmadan geçecek.
