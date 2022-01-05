Üye Girişi
Efsane güreşçi Hamit Kaplan mezarı başında anıldı - Son Dakika

Efsane güreşçi Hamit Kaplan mezarı başında anıldı

05.01.2022 16:06
Efsane güreşçi Hamit Kaplan mezarı başında anıldı

Dünya ve Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Hamit Kaplan, Amasya'nın Hamamözü ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Dünya ve Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Hamit Kaplan, Amasya'nın Hamamözü ilçesindeki mezarı başında anıldı. Ölümünün 46'ncı yılı vesilesiyle düzenlenen anma törenine Amasya Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayraktar, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve çok sayıda ilçe belediye başkanı katıldı.

Hamamözü İlçe Kaymakamı Okan Dağlı, Hamit Kaplan'ın mezarına çiçek bıraktı ardından Hamit Kaplan adına Kur'an-ı Kerim tilaveti okutuldu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, "Elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden hocamız Hamit Kaplan'ın aramızdan ayrılışının 46'ncı yılında mezarı başında rahmet ve minnetle anıyoruz. 175 defa milli mayoyu giymiş, dünya ve Olimpiyat şampiyonu olmuş, Türk güreş tarihine adını altın harflerle yazdırmış hocamızı, ecdadımızı anmaya geldik. Aramızdan ayrılan bütün şampiyon ağabeylerimizi anarken hayatta olanları da unutmayacağız, unutturmayacağız. Tabii o kadar çok şampiyonumuz var ki, dünya ve Olimpiyat şampiyonu, Allah hepsinden razı olsun. Mekanları cennet olsun. Anadolu'nun küçük bir ilçesinden, Hamamözü'nden çıkıyor bir yiğit pehlivan. 'Türk gibi güçlü' sözünü dünyanın dört bir tarafında dinlettiriyor, dünya, olimpiyat şampiyonlukları kazanıyor. Bunlar kolay işler değil. Ben ve arkadaşlarım adına şunu söylüyorum, marifet iltifata tabidir. Ölmeden önce de aramızda yaşayan insanlara, bu şampiyonlara bunu hissettirmek, onları böyle anarsak ve toplumda onlara hak ettiği değeri verirsek daha doğru olur diye düşünüyorum. Bizim toplum olarak her zamankinden daha çok birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bu birliği ve beraberliği sağlayan en hızlı öznelerimizden bir tanesi spor ve sporda Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmış güzel insanlar oldu. Ne mutlu bugün hocamızı saygı ve sevgi ile anıyoruz. Hocamızın başka bir misyonu daha var, inşallah bu çocuklardan bir tanesi Avrupa, dünya, Olimpiyat şampiyonu olarak karşımıza çıkacak. Biz de Türkiye Güreş Federasyonu olarak her zaman onlarla gurur duyacağız. Maddi ve manevi destekleyeceğiz ve onlara sahip çıkacağız. Ben bu güzel ve anlamlı günde bizi yalnız bırakmayan devlet büyüklerimize, belediye başkanlarımıza, siz halkımıza, sporcu kardeşlerimize, basınımızın değerli temsilcilerine teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.Başpehlivan Recep Kara, "Hamit Kaplan hocamız ve Adil Candemir hocamız gerçekten dünya minderlerinde Türkiye'nin adını, şanını en iyi şekilde yüceltiler, temsil ettiler. Hepsinden Allah razı olsun, mekanları cennet olsun. Hocalarımızın emanetlerini iyi şekilde koruyacağız ve yeni Hamit Kaplan'lar çıkartmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştuAmasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Yasta buluşmak kadar zor bir şey yok. Sporcularımızın Türk bayrağını göklere çekmesi, ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmesidir ve bayrağımızın dalgalanmasına vesile olmasıdır. Bu manada böyle sporcular elbette ki bu coğrafyadan çıkacaktır. Bu coğrafyada onu hatırlatacak, onun yolundan yürüyecek genç delikanlılarımız vardır. Zaten anneler çocuklarını severken, 'Yiğidim, pehlivanım, aslanım' diye severler. Bu da bizim örf ve adetlerimiz, en önce geleneklerindendir. Bir rahmetlinin ardından konuşmak zor geliyor. Ona diyoruz ki makamı cennet kabri nurla dolsun" şeklinde konuştu. Hamamözü İlçe Kaymakamı Okan Dağlı, "İlçemizin değeri dünya ve Olimpiyat şampiyonu merhum Hamit Kaplan'ın 46'ncı ölüm yıl dönümü münasebeti ile buradayız. İlçemizin gururu Hamit Kaplan tahta bir bavulla çıktığı zorlu yolda güreşte gösterdiği azim sayesinde, uluslararası turnuvalarda aldığı madalyalarla göğsümüzü kabartmış ve milli marşımızı dünyaya ezberleten sporcularımız arasına katılmıştır. Uluslararası seviyede güreş müsabakalarında 14 altın, 10 gümüş, 6 bronz ve 3 bakır olmak üzere 33 madalyayı ülkemize armağan etmiştir. 24 defa Türkiye şampiyonluğu kazanması ile güreşin sevilmesini sağlamıştır. Bu toprakların hamurun Hamit Kaplan gibi çok büyük şampiyonlar çıkmış ve halen bu potansiyele sahip minik güreşçiler, büyüklerinin izinde çalışmalarına devam etmektedir. Merhum şampiyon Hamit Kaplan'ı ve başarısında emeği çok olan Adil Candemir'i rahmetle anıyorum" açıklamasını yaptı.Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayraktar ise "Bundan 46 yıl önce genç yaşta elim bir trafik kazası sonucu rahmeti rahmana kavuşan, dünya ve Olimpiyat şampiyonu merhum Hamit Kaplan'ı anma törenine hoş geldiniz.

Merhum Hamit Kaplan genç yaşına rağmen 175 kez milli mayoyu giymiş, defalarca dünya ve Olimpiyat şampiyonu olmuş. Şanlı albayrağımızı göklere çektirmiş, İstiklal Marşımızı söyletmiş. Ülkemizin gururu olmuştur. Kendisi Türk güreşinde bir ekol olmuştur. Bundan böyle bizlere düşen görevin atalarımızın geçmişteki başarıların gururunu yaşarken, bizlerden sonra gelecek olan nesillere gurur duyacakları eserler bırakmak olduğunu düşünüyorum. Hayatının en verimli dönemimde 5 Ocak 1976 tarihinde kaybettiğimiz büyük şampiyon Hamit Kaplan'ı, hocası Adil Candemir ve vefat eden tüm sporcuları rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.


Efsane güreşçi Hamit Kaplan mezarı başında anıldı
YORUMLAR
500

Milli Güreşçi, Hamit Kaplan, Hamamözü, Amasya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Efsane güreşçi Hamit Kaplan mezarı başında anıldı - Son Dakika Spor


Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21
Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldı Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldı         
16:08
2021 yılında kahve fiyatları rekora imza attı 2021 yılında kahve fiyatları rekora imza attı         
16:03
Yerli otomobil, ABD'de görücüye çıkıyor Yerli otomobil, ABD'de görücüye çıkıyor         
15:23
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48
Bomba iddia: Aleyna Tilki ile rapçi Uzi aşk yaşıyor Bomba iddia: Aleyna Tilki ile rapçi Uzi aşk yaşıyor         
13:13
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21
Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu         
10:26
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!         
09:50
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49

Son Dakika Haberleri
16:20 Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı
16:07 5 bin liraya telefon sipariş verdi, kargodan 250 liralık tuşlu telefon çıkınca şaşkına döndü
16:05 Gaziantep FK ilk transferini yaptı, Luka Stankovski imzayı atan isim oldu
16:04 Koronavirüse yakalanan Merve Özbey'den korkutan açıklama: Çift aşılı olmama rağmen çok ağır geçiyor
16:02 2021 yılında kahve fiyatları rekora imza attı
15:55 Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular
15:55 Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne?
15:43 Alkol ürünlerine yüzde 43 zam geldi
15:38 Besle kargayı oysun gözünü! Önce iyileştirdi sonra bıçaklandı
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye gülümseten hediye
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 16:27:55. #1.11#
SON DAKİKA: Efsane güreşçi Hamit Kaplan mezarı başında anıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement