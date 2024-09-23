Ege Takımları Puanla Tanışamadı

Spor

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig'de 3 hafta geride kalırken 3 Ege takımı henüz puanla tanışamadı. Ligde kadro planlamasını geç yaparak transferin son döneminde anlaştığı oyunculara toplu imza attıran Turgutluspor ve Kuşadasıspor ile Bergama Sportif, ilk 3 maçta umduklarını bulamadı. 1'inci Grup'ta Kuşadasıspor, ilk 3 haftada Anadolu Üniversitesi, Artvin Hopa ve Kahramanmaraşspor'a yenilirken, kalesinde 5 gol görüp henüz hiç ağları sarsamadı. Bu sezon iç saha maçlarını Bergama yerine İzmir Bornova'da oynama kararı alıp, ismini ve renklerini de değiştirmeye hazırlanan Bergama Sportif, 3 maçta puan yüzü göremedi. Bergama ilk 3 haftada Denizlispor'a 3-1, Mardin 1969 Spor'a 2-0, Orduspor 1967'ye 3-1 yenildi. Sezon öncesi kadrosunu tamamen değiştiren Turgutluspor, stadının etrafındaki çalışmalar yüzünden ilk hafta Manisa'da oynadığı maçta Bursa Nilüferspor'a son dakikada 2-1 yenildi. İkinci hafta deplasmanda Polatlı 1926'ya da yine uzatmada 4-3 teslim olan Turgutlu, dün Manisa'da Erciyes 38 FSK'ya 2-0 mağlup oldu.