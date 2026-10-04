Ekenler Beton Sivasspor, 9 Ekim\'deki Pendikspor maçı öncesi taktik çalıştı

Ekenler Beton Sivasspor, 9 Ekim'deki Pendikspor maçı öncesi taktik çalıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Orfa Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda pas ve taktik çalışmaları yapıldı; karşılaşma 9 Ekim Cuma 17.00'de 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Orfa Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, pas ve taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
Ekenler Beton Sivasspor ile Orfa Yapı Pendikspor, 9 Ekim Cuma günü saat 17.00'de 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA
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