Ekrem Altuner Yılmaz ve Kağan Aslan Salzburg'ta 2 bronz madalya kazandı

Milli sporcular, 2026 Karate 1 Serisi A Ligi'nin Avusturya ayağında 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Salzburg kentindeki organizasyonda Ekrem Altuner Yılmaz ve Kağan Aslan erkekler kumite 67 kiloda mücadele etti.

Milli sporcular, kürsünün üçüncü basamağında yer aldı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyon, yarın kadınlar kumite 61, 68 kilo ve erkekler kumite 75, 84 kilo müsabakalarıyla tamamlanacak.