Elazığ Karakoçan'da 2 ayrılık daha

68 Aksaray Belediyespor maçıyla TFF 3. Lig 2. Grup'ta 2021-2022 sezonunun ilk yarısını tamamlayacak olan HD Elazığ Karakoçan FK, iki oyuncuyla daha yollarını ayırdı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk yarının son hafta maçında 68 Aksaray Belediyespor'la karşılaşacak olan HD Elazığ Karakoçan FK'da ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde forvet Furkan Yiğit'le yollarını ayıran Mavi-Beyazlılar, 68 Aksaray Belediyespor maçına sayılı saatler kala stoper Ramazan Eraslan ile kanat oyuncusu Ömer Buğdaycı'yla da yıllarını ayırma kararı aldı.

Yönetim kuruluyla kulüp tesislerinde bir araya gelen iki oyuncuyla karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. - ELAZIĞ