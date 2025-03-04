Elazığspor\'da Alpay Koldaş Cezalı Duruma Düştü

Elazığspor'da, Arnavutköy Belediyespor karşısında dördüncü ihtarını alan Alpay Koldaş cezalı duruma düştü.
Elazığspor'un Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 25. haftasında deplasmanda oynadığı Arnavutköy Belediyespor karşılaşmasının 60. dakikasında gördüğü ihtarla toplamda 4 sarı karta ulaşan stoper Altay koldaş cezalı duruma düştü.
Alpay Koldaş, hafta sonu Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Erbaaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. - ELAZIĞ
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