Elazığspor'da Mali Genel Kurul yarın - Son Dakika
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Elazığspor'da Mali Genel Kurul yarın

06.06.2022 11:16
Elazığspor'da Mali Genel Kurul yarın

Elazığspor'da her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Olağan Mali Genel Kurul'un ikinci oturumu yarın gerçekleştirilecek.

Elazığspor'da her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Olağan Mali Genel Kurul'un ikinci oturumu yarın gerçekleştirilecek.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden ve kümede kalmayı son hafta galibiyetiyle başaran Elazığspor'da geçen hafta yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen Olağan Mali Genel Kurul, 7 Haziran Salı günü yapılacak. Elazığspor Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantı ve aldığı karara göre Elazığspor Kulübü Derneği'nin mali ve idari konularının müzakere edileceği Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı saat 17.30'da Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak. Kongrede 21 Aralık 2021 tarihi ile 30 Mayıs 2022 tarihleri arasındaki gelir-gider tablo ve bilançoları genel kurul üyelerine sunulacak. İkinci kongrenin gerçekleşmesi için en az 57 delegenin hazirun cetvelini imzalaması gerekiyor. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor'da Mali Genel Kurul yarın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığspor'da Mali Genel Kurul yarın - Son Dakika
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