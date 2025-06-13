Elazığspor Olağan Mali Genel Kurulu 30 Haziran 2025\'te

Elazığspor'da her yıl düzenli olarak yapılan olağan mali genel kurulun 30 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Elazığspor Kulübü Derneği'nin mali ve idari konularının müzakere edileceği yıllık olağan mali genel kurul toplantısının tarihi açıkladı. Kulüp resmi sayfasından yapılan açıklamada, "Elazığspor Kulübü Derneği, 2025 yılı Olağan Mali Genel Kurul toplantısı 30 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 17.00'de Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak" denildi.

Kulüp yönetimi, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci oturumun 8 Temmuz 2025 Salı günü aynı yer ve saatte yapılacağını bildirdi. - ELAZIĞ