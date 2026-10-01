Elazığspor TD Bozkurt, Çorluspor 1947 maçı için 'içeride kazanmak istiyoruz' dedi - Son Dakika
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Elazığspor TD Bozkurt, Çorluspor 1947 maçı için 'içeride kazanmak istiyoruz' dedi

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Elazığspor TD Bozkurt, Çorluspor 1947 maçı için \'içeride kazanmak istiyoruz\' dedi
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Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup 4. Haftası'nda Çorluspor 1947 ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Serdar Bozkurt, rakip analizini yaptıklarını ve zorlu bir mücadelenin kendilerini beklediğini belirterek içeride kazanmak istediklerini söyledi.

Elazığspor'da Çorluspor 1947 maçı hazırlıkları devam ederken Teknik Direktör Serdar Bozkurt, "Analizlerini yaptık, iyi bir maç bizi bekliyor. Ama içeride kazanmak istiyoruz" dedi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 4. Haftası'nda Çorluspor 1947 ile karşılaşacak olan Elazığspor'da hazırlıklar sürüyor. Maç hakkında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Serdar Bozkurt, rakibin analizini yaptıklarını ve zorlu bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini ifade ederek, "Fikstür bize hep böyle denk geldi. Yine buraya hedefe kurulmuş bir takım geliyor. Her ne kadar geçen hafta mağlup olsalar da oynadıkları oyun var. Fena oynamamışlar, bir kere öyle söyleyelim. Yaralı bir takım. Yaralı takımlar her zaman daha tehlikeli olurlar. Mutlaka maça bir tepki koyacaklardır. Bizim atmosferimiz de iyi oluyor. Burada daha motive olmuş bir takımla karşılaşacağız. Bu liglerde yıllarca oynamış oyuncu grubu var. Tecrübeli oyuncu grubu var. Pas yapan bir takım, ayağa oynayan bir takım. Analizlerini yaptık, iyi bir maç bizi bekliyor. Ama içeride kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Serdar BozkurtElazığsporBozkurtSporSon Dakika

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