Elif Tıraş\'tan Kickboksta Dünya İkinciliği

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 14 yaşındayken yaşadığı bir olayın ardından kendisini korumak amacıyla kickboksa başlayan Elif Tıraş, kısa sürede elde ettiği başarılarla dikkat çekti. Tıraş, Tayland'da düzenlenen müsabakalarda Muay Thai branşında dünya ikincisi, İtalya'da düzenlenen kickboks müsabakalarında ise dünya ikincisi oldu.

Kırşehir'de düzenli olarak antrenmanlarını sürdüren Elif Tıraş, elde ettiği başarılarla hem kadın sporculara hem de kentteki spor camiasına örnek oldu. Spora başlama hikayesinin sokakta yaşadığı bir olayla başladığını belirten Tıraş, kickboksu önce hobi olarak gördüğünü, daha sonra ise kariyerine dönüştürdüğünü söyledi. Taylan'da Muay Thai branşında ve İtalya'da kickboks müsabakalarında dünya ikincisi olan Tıraş; "14 yaşında kickboks sporuyla tanıştım. Sokakta laf atılması sonrasında spor yapmaya karar verdim. Bu süreçte 2 dünya kupası ve 1 Avrupa kupası şampiyonluğum var. Spora hobi olarak başladım ama sonradan kariyer yapmaya karar verdim. Spora ilk başladığım yıllarda derece yapmayı ben de düşünmedim. Şampiyonluklar elde etmeye başlayınca sporu kariyere dönüştürdüm" dedi. Kadınların kendilerini savunabilmeleri açısından spor yapmalarının önemli olduğunu vurgulayan Tıraş; "Kadınlar kendilerini savunmak için spor yapmalı. Sporu okulla birlikte de sürdürebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Bir kadının beceremeyeceği hiçbir şey yoktur"

Elif Tıraş'ın antrenörü Osman Çevik ise yıllardır çok sayıda sporcu yetiştirdiğini belirterek, kadınların spor alanında başarılı olabileceğine dikkat çekti. Çevik, "Çok fazla sporcu yetiştirdim. Sokakta bir kadına laf atıldıktan sonra spora başlaması ve dünya dereceleri elde etmesi bizleri gururlandırıyor. Bir kadının beceremeyeceği hiçbir şey yoktur" diye konuştu.

Elif Tıraş ile aynı salonda çalışan sporculardan Samet Salman, şampiyon bir sporcu ile birlikte çalışmanın kendisi açısından önemli olduğunu aktararak, "İlk başladığım yıllarda garip hissettim. Sonuçta Elif bir şampiyon ve ben de onunla aynı salonda çalışmaya başladım. Aynı ortamda antrenman yapmak beni mutlu ediyor" dedi.

Elif Tıraş, antrenmanlarını Kırşehir'de sürdürürken, elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılarla özellikle genç kadınlara spor yapmaları yönünde örnek olmayı hedefliyor.