Elis Özbay ve Ebru Akınal, 1. Uluslararası Yunanistan Kürek Yarışları'nda mücadele edecek - Son Dakika
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Elis Özbay ve Ebru Akınal, 1. Uluslararası Yunanistan Kürek Yarışları'nda mücadele edecek

Elis Özbay ve Ebru Akınal, 1. Uluslararası Yunanistan Kürek Yarışları\'nda mücadele edecek

Elis Özbay ve Ebru Akınal, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Yunanistan Kürek Yarışları'nda mücadele edecek. Elis Özbay tek çifte kategorisinde yarışırken, Ebru Akınal ise hafif kilo tek çifte kategorisinde yarışacak. Ayrıca, Elis Özbay ve Ebru Akınal ikili olarak da iki çifte kategorisinde yarışacaklar.

22.02.2024 18:11  Güncelleme: 18:13
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Elis Özbay ve Ebru Akınal, 24-25 Şubat tarihlerindeki 1. Uluslararası Yunanistan Kürek Yarışları'nda mücadele edecek.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, 23 yaş altında dünya şampiyonluğuna ulaşan Elis Özbay ve dünya 3'üncüsü olan Ebru Akınal, Schinias kasabasındaki organizasyonda 3 farklı kategoride yarışacak.

Milli sporcuların mücadele edeceği kategoriler şöyle:

Tek çifte: Elis Özbay

Hafif kilo tek çifte: Ebru Akınal

İki çifte: Elis Özbay-Ebru Akınal???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Elis Özbay ve Ebru Akınal, 1. Uluslararası Yunanistan Kürek Yarışları'nda mücadele edecek - Son Dakika

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