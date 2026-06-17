Emet Anadolu Lisesi Kız Voleybol Takımı Şampiyon

Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, okul sporları kapsamında Kütahya'da düzenlenen voleybol müsabakalarında il birincisi olan Emet Anadolu Lisesi Kız Voleybol takımına kupalarını takdim etti.
Emet Anadolu Lisesi Kız Voleybol takımını makamında kabul eden Kaymakam Başkapan, elde ettikleri başarıdan dolayı öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA
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