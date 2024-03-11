Emet Borspor Süper Amatör Lig\'e yükseldi

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Vali Ali Çelik 1 Amatör Play-Off B grubunda mücadele eden Emet Borspor, son maçında sahasında Eski Gediz Belediye Gazispor'u 2-1 yenerek grubunu lider tamamladı ve Süper Amatör Lig'e yükseldi.

Emet ve Gedizli çok sayıda taraftarın destek vermek için tribünleri doldurduğu Emet Borspor-Eski Gediz Belediye Gazispor karşılaşmasının başında 1-0 mağlup duruma düşen Emet Borspor, baştan sona büyük heyecan içinde geçen maç sonunda rakibini 2-1 yenerek üst lige yükselmeyi garantiledi. Grubun diğer maçında Kütahya Genç SHÇEK, Tavşanlı Gençlikspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla grubu ikinci sırada tamamlayan Kütahya Genç SHÇEK, Emet Borspor'un ardından Süper Amatör Lig'e yükselen ikinci takım oldu. - KÜTAHYA