Emet'te satranç turnuvası - Son Dakika

Emet Kaymakamlığı ve Emet Belediyesince Cevizdere Zaferi 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen satranç turnuvası finalleri sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

140 kişinin katıldığı Emet Kapalı Spor Salonunda yapılan satranç müsabakalarında birinci olan İbrahim Durukan'a ödülü Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ikinci olan Halil İbrahim Arı'ya ödülü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Umut Işık, üçüncü olan Gökhan Yaşar'a ödülü Emet Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Doğan tarafından verildi.

Turnuvada ilk 10'a giren, Salih Gümüş, Mehmet Çapkın, Erdem Karakaya, Mustafa Çakır, Hasan Yerem, Umut Berat ve Mete Küçük'e ödüllerini turnuva komitesi üyeleri Özgür Kaya, Kader Sakarya, Recep Çetin, Baykal Kurt takdim etti.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, turnuvaya katkılarından dolayı komiteye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne teşekkür etti. - KÜTAHYA