Emir Tintiş 1461 Trabzon'a Transfer Oldu

Fatih Karagümrük, 21 yaşındaki futbolcu Emir Tintiş'in 1461 Trabzon FK'ya transfer olduğunu açıkladı.

Kırmızı-siyahlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Teşekkürler Emir Tintiş. 2022-2023 sezonundan bu yana Fatih Karagümrük forması giyen oyuncumuz Emir Tintiş, 1461 Trabzon FK'ya transfer olmuştur. Emir Tintiş'e hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

21 yaşındaki futbolcu, Fatih Karagümrük ile 28 resmi maça çıktı. - İSTANBUL