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Emirhan Topçu, MKE Ankaragücü Başkanı'nın hakeme saldırısını kınadı - Son Dakika
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Emirhan Topçu, MKE Ankaragücü Başkanı'nın hakeme saldırısını kınadı

Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Emirhan Topçu, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yaptığı saldırıyı kınadığını açıkladı. Topçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, insanlık dışı olayın maçın önüne geçtiğini belirterek, Meler'e yapılan saldırıyı bir kez daha kınadığını ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Topçu, Rizespor taraftarıyla birlikte yollarına güvenle devam edeceklerini ifade etti.

Emirhan Topçu, MKE Ankaragücü Başkanı\'nın hakeme saldırısını kınadı
12.12.2023 - 20:15,
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Emirhan Topçu, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yaptığı saldırıyı kınadı.

Topçu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hepimiz insanız ve hepimiz insan kalmalıyız. Bu yaşanan insanlık dışı olay maçın önüne geçmiştir. Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı bir kez daha kınıyorum. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Büyük Rizespor taraftarı yaşadığım üzüntünün farkındadır. Desteğini esirgemeyen taraftarımızla yolumuza güvenle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Emirhan Topçu, dün oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının 90+5. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Emirhan Topçu, MKE Ankaragücü Başkanı'nın hakeme saldırısını kınadı - Son Dakika
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