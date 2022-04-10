Emrah Başsan 4. golünü attı - Son Dakika
Üye Girişi

Emrah Başsan 4. golünü attı

10.04.2022 14:07
Emrah Başsan 4. golünü attı

Yukatel Kayserisporlu oyuncu Emrah Başsan, ligdeki dördüncü golünü attı.

Yukatel Kayserisporlu oyuncu Emrah Başsan, ligdeki dördüncü golünü attı.

Kayserispor'un ligin 32. haftasında deplasmanda oynadığı ve 2-1 kazandığı Göztepe maçında Emrah Başsan 1 gol kaydetti. Müsabakanın 8. dakikasında şık gole imza atan Emrah Başsan haftalar sonra golle tanıştı. Bu sezon Galatasaray, Trabzonspor, Hatayspor ve Göztepe maçlarında gol sevinci yaşayan Emrah Başsan gol sayısını 4'e yükseltti.

26 maçta forma giyen Emrah, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayserispor'da Kemen gol attı Kayserispor'da Kemen gol attı Son dakika haberi... Kayserispor 5 maç sonra kazandı Son dakika haberi... Kayserispor 5 maç sonra kazandı

Emrah Başsan, Kayserispor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Emrah Başsan 4. golünü attı - Son Dakika


Son Dakika
13:50 Ukrayna lideri Zelenski, açıkladı: Savaşın başından bu yana 19 bin 300 Rus askeri öldürüldü
13:48 Olay futbolu aştı! Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
13:24 Bakan Nebati hayat pahalılığı hakkında konuştu: Biz de bu ülkede yaşıyoruz, aynı pazarda ve sofradayız
12:51 Kuzenlerin "Müzik çalar" kavgası kanlı bitti!
12:50 Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile anısını paylaştı! "Karıma bebiş dedi"
12:48 Takipçileri sordu, Gülben Ergen cevapladı! İşte "Eşcinsel misin?" sorusunun cevabı
12:24 İftar sofrasında öğrencilere söyledi! İşte Erdoğan'ın en sevdiği yemek
12:21 Rusya-Ukrayna savaşı gıda emtia fiyatlarını etkiledi! Et fiyatları son 32 yılın en yüksek seviyesinde
11:56 Aslı Bekiroğlu sevgili kriterlerini sıraladı: Tipten yana derdim yok
11:07 Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Şeyma Subaşı büyük aşkından kalan son izi de sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 14:13:33. #1.13#
SON DAKİKA: Emrah Başsan 4. golünü attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement