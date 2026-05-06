Emre Çolak'tan Galatasaray'a Övgü

06.05.2026 01:53
Eski Galatasaraylı Emre Çolak, Fenerbahçe zaferini ve takımın atmosferini değerlendirdi.

Uzun yıllar Galatasaray forması giyen eski futbolcu Emre Çolak, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe karşısında alınan derbi galibiyetinden dolayı mutluluğunu dile getiren Emre Çolak, "Yüzümden de anlaşıldığı üzere çok mutluyuz. Güzel hak ettiğimiz bir galibiyet oldu, hak ettiler. Bütün herkesi tebrik ederim. Bu maçlar hem oynaması hem izlemesi çok zevkli maçlar. Tabii Galatasaray'ın büyük bir avantajı da vardı. Hem kendi sahasında oynaması hem puan olarak önde olması avantajınaydı. İyi değerlendirdiler. Büyük bir şey olmazsa şampiyon Galatasaray diye görünüyor" sözlerini sarf etti.

'ÇOK GÜZEL BİR EKİP YAKALADILAR'

Galatasaray'da takım içerisindeki arkadaşlıktan, aile ortamından bahseden Çolak, "Tabii çok güzel bir ekip yakaladılar. Hem yıldız oyuncular hem Türk oyuncularla çok güzel bir aile ortamı var. Bu büyük takımlarda aile ortamları çok önemli oluyor. Onu devam ettiriyorlar. Arkadaşlık gördüğünüz üzere çok güzel. Çok kaliteli oyuncular var. Osimhen, Icardi gibi dünyaca ünlü yıldızlar var. Tabii ki biraz da alışkanlık oldu. Onun kaymağını yiyorlar" ifadelerini kullandı.

'BİZİM ZAMANIMIZ DA ÇOK GÜZELDİ, ŞU AN DA GÜZEL'

Sarı-kırmızılı ekibin güncel kadrosunda da yer almak isteyeceğini dile getiren Emre Çolak, "2 dönemde de oynamayı çok isterdim. Bizim oynadığımız dönemlerde de Didier Drogba, Burak Yılmaz gibi çok ünlü forvetler vardı. Bizim zamanımız da çok güzeldi, şu an da güzel. İki dönemin de farklı ortamları var. Ben de oynamak isterdim" dedi.

'DÜNYA KUPASI'NI İZLEMEYİ İPLE ÇEKİYORUZ'

Milli takımı, Dünya Kupası'nda izlemek için sabırsızlandığını vurgulayan Çolak, "Tüm Türkiye olarak çok mutluyuz. Dünya Kupası'nı izlemeyi iple çekiyoruz. İnşallah bir an önce gelir. Onların hepsine başarılar diliyorum. İnşallah hak ettiğimiz gibi Dünya Kupası'nda üst turlara çıkarız" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

