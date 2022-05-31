Enes Can Demir: "Bursaspor geleneklerini kaybetmiş durumda" - Son Dakika
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Enes Can Demir: "Bursaspor geleneklerini kaybetmiş durumda"

31.05.2022 17:58
Enes Can Demir: "Bursaspor geleneklerini kaybetmiş durumda"

Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi ve BURSİAD Başkanı Enes Can Demir, düzenlenen basın toplantısında, "Bursaspor geleneklerini kaybetmiş durumda.

Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi ve BURSİAD Başkanı Enes Can Demir, düzenlenen basın toplantısında, "Bursaspor geleneklerini kaybetmiş durumda. Bugünden yarına düzeltilecek problemler değil bunlar. Acil planlama yapılması gerekiyor. Camia olarak meselenin ne kadar vahim olduğunu anlamamız lazım" dedi.

Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi ve BURSİAD Başkanı Enes Can Demir, yeşil-beyazlı camianın geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Can Demir, yeniden yapılanma konusunda adımlar atılması gerektiğinin altını çizerek, "Daha çok sorumluluk alınması gerekiyor. Camia olarak meselenin ne kadar vahim olduğunu anlamamız lazım. Bursaspor'un bir borcu var. Bu borcun bir ay içinde çözüme kavuşturulması lazım gibi düşünülüyor. Bunla ilgili elbette mali planlama yapılıyor" ifadelerine yer verdi.

"Sorumluluk almaya hazırız"

Demir, yeşil-beyazlı kulübün geleneklerini kaybettiğini aktararak, şu şunları kaydetti:

"Bursaspor geleneklerini kaybetmiş durumda. Bugünden yarına düzeltilecek problemler değil bunlar. Acil planlama yapılması gerekiyor. Bursaspor'un gün kaybetmek gibi bir lüksü yok. Bu sene biz görevimizin başındayız. Bursaspor'un eski günlerine kavuşması için sorumluluk almaya hazırız. Bursaspor camiasının ne kadar büyük bir camia olduğunu herkese göstereceğiz. Acil eylem planı oluşturuyoruz. Bu yılın diriliş yılı olması lazım."

"Sivil insiyatifi oluşturacağız"

Enes Can Demir son olarak, "60 gün sonra planladığımız çok önemli bir organizasyon var. Bursa şehirine belli nedenlerle küsmüş ileri gelenler de olacak. Bu isimlerle görüşüyoruz. Bir yemekte bir araya getirip, belli istişare yapılmasını isteyeceğiz. Biz kaybedilen camia kültürümüzü kazanmak istiyoruz. Sivil insiyatifi oluşturacağız ve tekrar bir araya geleceğiz. Eski günlerimize kavuşacağız. Çok kapsamlı iki projemiz olacak. Bunu şu an için açıklamayız. Artık az konuşup çok iş yapacağız. Sivil insiyatifi oluşturmak için elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Enes Can Demir: 'Bursaspor geleneklerini kaybetmiş durumda' - Son Dakika


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