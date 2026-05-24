Enes Özdemir'le 6. Avrupa Şampiyonluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Enes Özdemir'le 6. Avrupa Şampiyonluğu

24.05.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli karateci Enes Özdemir, Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 6. şampiyonluğunu elde etti.

Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkek katada altın madalya kazanan milli karateci Enes Özdemir, çok mutlu olduğunu belirterek, 6. Avrupa şampiyonluğunu elde ettiğini ifade etti.

Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkek katada altın madalya kazanan milli karateci Enes Özdemir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özdemir, "Finalde ister istemez, kaçıncı maçıma çıkarsam çıkayım, bir stres bir heyecan oluyor. O stresle baş edip bu altın madalyayı boynuma taktığım için şu an çok mutluyum. 6. Avrupa şampiyonluğum oldu. 4 takım katada, 2 de bireyselde aldım. Geçen yılın Avrupa şampiyonuydum. Bu yıl da çok şükür tekrar Avrupa şampiyonu oldum, mutluyum. Benim en iyi katam 'unsu' zaten. Bu katayla finale kalmam ayrıca bir avantajdı. Güzel bir şekilde finali de kapattık" diye konuştu.

Çok mutlu olduğunu ifade eden milli sporcu, "Dahası, niceleri inşallah gelecek. Daha büyük başarılar için en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz bir sonraki yıl Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Oyunları. Avrupa Oyunları, Türkiye'de olacak. Onun için de ekstra mutluyum. Seneye hem Avrupa Şampiyonası hem Avrupa Oyunları hem de Dünya Şampiyonası'nda inşallah altın madalya alıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim" şeklinde konuştu.

"Karatenin olimpiyatlara girmemesi beni çok üzüyor"

Karate branşının olimpik olmamasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Enes Özdemir, "Dünya Şampiyonası'nda kazanmak ile olimpiyatlarda altın madalya almak hiçbir zaman aynı şey değil. Hayalim olimpiyat şampiyonu olmak ve karatenin olimpiyatlara girmemesi beni çok üzüyor. İnşallah karate 2032 yılındaki olimpiyatlara dahil edilir. Şimdilik hedefim dünya şampiyonu olmak. Tabii ki olimpik branş olursak, olimpiyat şampiyonluğunu elde etmek için sonuna kadar elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Son olarak İtalyan sporcu Alessio Ghinami ile yaptığı final karşılaşması için ise Özdemir, "Kendimi iyi hissettiğim için, 'Tamam ben bu maçı aldım.' dedim. Çünkü benim hissiyatım çok iyiydi. Kendi vurduğum yumruğu, attığım tekmeyi, bastığım yeri çok güzel şekilde hissettim. Hiç tereddüt bile etmedim. Zaten skorları da tek tek gördük. Yani hemen hemen 7-0'lık bir skora doğru gidiyorduk, ne yazık ki 6-1'de kaldık. O da nazarlık olsun. İnşallah gelecek yıl daha iyisi olur" dedi. - FRANKFURT

Kaynak: İHA

Frankfurt, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Enes Özdemir'le 6. Avrupa Şampiyonluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

13:05
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
12:47
Demir kapıdan atlayan CHP’li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 13:31:42. #.0.5#
SON DAKİKA: Enes Özdemir'le 6. Avrupa Şampiyonluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.