Engelli Spor Kulübü'nün Hedefi: Birinci Lig - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Engelli Spor Kulübü'nün Hedefi: Birinci Lig

Engelli Spor Kulübü\'nün Hedefi: Birinci Lig

Karşıyaka Engelliler Spor Kulübü, basketbol ile birinci lige çıkmayı hedefliyor.

23.09.2024 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde Hüseyin Erdal Denizaslanı'nın (64), kendisi gibi bedensel engelli 7 arkadaşıyla bir araya gelerek 25 yıl önce kurduğu Karşıyaka Engelliler Spor Kulübü, hedefini birinci lige çıkmak olarak belirledi. Basketbol ile engelleri aştıklarını belirten Denizaslanı, "Spor, bütün insanların hayatında olduğu gibi sosyalleşmeyi, bedeninin sağlığını korumasını sağlıyor. Aktif hale geldiğiniz için beyinsel ve düşünsel olarak da rahatlıyorsunuz. Bu da aslında günlük yaşamın da düzene girmesini sağlıyor" dedi.

3 yaşında çocuk felci geçirdiği için felç kalarak tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Hüseyin Erdal Denizaslanı, bedensel engellerin yaşama ve başarıya engel olmadığını gözler önüne sermek için 1999 yılında 7 engelli arkadaş bir araya gelerek Karşıyaka Engelliler Spor Kulübü'nü kurdu. O günden bu yana da mücadelelerini sürdürüyorlar. Defalarca ligde birincilik, ikincilik ve üçüncülükler elde ettiklerini belirten Denizaslanı, ancak her defasında maddi imkansızlıklardan başa dönmek zorunda kaldıklarını söyledi. Geçen yıl Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 2'nci Ligi'nde Türkiye üçüncüsü olduklarına dikkat çeken Denizaslanı, "Bu sene de aynı şekilde hedefimiz play-off oynamak. Ardından da elemeleri geçip, birinci lige çıkmak. Maçlarımız 23 Kasım'da başlayacak. Şu an 14 kişilik bir takımımız var. Aynı zamanda transfer süreci de devam ediyor" dedi.

'BEYİNSEL VE DÜŞÜNSEL OLARAK DA RAHATLIYORSUNUZ'

Basketbola 38 yaşında başladığını vurgulayan Denizaslanı, "O zamana da kadar engelli bireylerle hiçbir işim olmadı. Bizim dönemimizde engeliler için bir spor aktivitesi de yoktu. İlk defa 1989 yılında başladı. Bir yıl sonra da aktif hale geldi. Spor, bütün insanların hayatında olduğu gibi sosyalleşmeyi, bedeninin sağlığını korumasını sağlıyor. Aktif hale geldiğiniz için beyinsel ve düşünsel olarak da rahatlıyorsunuz. Bu da aslında günlük yaşamımızın da düzene girmesini sağlıyor. Çünkü spora başlayan arkadaşlarımın arasında daha sonra iş sahibi olanlar oldu" diye konuştu.

'SPOR VASITASIYLA SOSYALLEŞME İMKANIM OLDU'

Bebeklik döneminde çocuk felci geçirdiği için tekerlekli sandalye ile yaşamına devam eden Koray Cömert (49), "2000 senesinden Çorum'dan İzmir'e geldim. Bir arkadaşım vasıtasıyla kulüple tanışma imkanımız oldu ve bu vesileyle basketbola başladım. 24 yıldır da lisanslı sporcu olarak devam ediyorum. Engelli takımlarında engel durumuna göre puan sistemi var. Ağır engelli olanlar 1 puan alıyor, hareket olanağı daha yüksek olanlar ise 4 puan alıyor. Benim puanım ise 1. İç Anadolu coğrafyasından gelen biri olduğumu için oralarda daha içe kapanık biriydim. Spor vasıtasıyla sosyalleşme imkanım oldu. Van, Hakkari, İstanbul gibi Türkiye'nin dört bir yanına gittik. Sporun daha çok insan tanıma, kendini geliştirme, arkadaşlık edinme gibi birçok katkısı oluyor" dedi.

'HEDEFİMİZ BİR ÜST LİGE ÇIKMAK'

Skolyoz ameliyatı sonucu 13 yaşında yürüme yeteneğini kaybeden Ramazan Kılıç (30), "İlk zamanlar çok sıkıntılı bir süreç geçirdim. Adaptasyon ve engel durumunu kabullenme çok sıkıntılı bir süreçti. Bunu atlatamıyordum. Sonra basketbolu tanımaya başladım. Çekinerek basketbola başlamak için takıma geldim. Arkadaşlarla tanıştıktan sonra öz güvenim yerine geldi. Dışarıya daha aktif, rahat olmaya başladım ve hayatın daha keyifli bir yer olduğunu anladım. Dört duvar arasında tekerlekli sandalyede olduğumda hayat geçmiyordu. Güzel şeyler yapabileceğimi, bu camiada basketbol sayesinde öğrendim. Daha sonra basketbol yetmedi, dansa başladık, tekerlekli sandalye dansı yapıyoruz. Yine o branşta da Türkiye şampiyonalarımız oldu. Basketbol takımı ile hedefimiz bir üst lige çıkmak ve şampiyon olmak. Aynı zamanda hem spor yapmak hem de spordan keyif alabilmek" diye konuştu.

'HEDEFİMİZE KADEME KADEME GİDİYORUZ'

Takımın kurucularından olan ve 2 yaşında çocuk felci geçiren ve 10-12 yaşlarında tekerlekli sandalye kullanmaya başladığını belirten kamu personeli Osman Ertöz (61), "Uzun yıllardır basketbol oynuyorum ve Türkiye'de ilk engelli olarak basketbol oynayan kişiler arasındayım. Çünkü başladığımız zaman dışarıda bize katılmaları için engelli birey arıyorduk. Sporda gençlere çok ihtiyacımız var. Yurt dışına yarışmalara gittiğimiz zaman sporda başarılı olan gençlerin, okullara 6 kredi ile başladığını gördük. Türkiye'de de böyle güzel örnekler olabilir. Çünkü bu şekilde teşvik edilen engelli gençler ve öğrenciler spor ile uğraştıktan bir süre sonra kendi kendine yetmeye başlıyor. Bu nedenle aslında hastanelerde, okullarda sporu baz almamız lazım. Bu şekilde birçok başarıya imza atacağımıza inanıyorum. Böylelikle engelli birey de kendini kurtarmış olur. Gelecekten umutluyum, çünkü başlarken belirlediğimiz hedefe kademe kademe gidiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kişisel Gelişim, Yerel Haberler, Hüseyin Erdal, Karşıyaka, İzmir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Engelli Spor Kulübü'nün Hedefi: Birinci Lig - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:00 Her şey saniyeler içinde olmuş Bursa’da 2 pilotun hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Her şey saniyeler içinde olmuş! Bursa'da 2 pilotun hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
11:37 Adalet Bakanı Tunç’tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var
10:49 İsrail’den Lübnan için katliam emri: Binaları derhal boşaltın, bomba yağdıracağız İsrail'den Lübnan için katliam emri: Binaları derhal boşaltın, bomba yağdıracağız
09:53 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç İmamoğlu’nun hoşuna gitmeyecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyecek
09:45 Ümraniye’de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
23:22 Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı İçindeki bir cümle hemen göze çarptı Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı
21:58 Kara Kartal son nefeste kazandı Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi Kara Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 yendi
21:36 Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı Söyledikleri kahretti Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti
21:25 Boşuna Premier Lig demiyorlar Manchester City-Arsenal maçında çılgın son Boşuna Premier Lig demiyorlar! Manchester City-Arsenal maçında çılgın son
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı
21:17 Dünyaca ünlü Times Meydanı’nda ’’Türkiye’’ reklamları Dünyaca ünlü Times Meydanı'nda ''Türkiye'' reklamları
20:25 Brighton-Nottingham Forest maçında ortalık karıştı Ferdi Kadıoğlu, rakip oyuncuya kafa tuttu Brighton-Nottingham Forest maçında ortalık karıştı! Ferdi Kadıoğlu, rakip oyuncuya kafa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 12:23:01. #1.11#
SON DAKİKA: Engelli Spor Kulübü'nün Hedefi: Birinci Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement