Erdinç Sözer: "Önemli bir galibiyet aldık" - Son Dakika
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Erdinç Sözer: "Önemli bir galibiyet aldık"

30.04.2022 18:41

- Erdinç Sözer: "Önemli bir galibiyet aldık" Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer: "Hedefimiz en üste çıkabilmek" Kasımpaşa deplasmanında 3-2 kazanan Başakşehir'de Teknik Sorumlu Erdinç Sözer, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında hedeflerinin lig sonuna kadar çıkabildikleri...

- Erdinç Sözer: "Önemli bir galibiyet aldık"

Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer:

"Hedefimiz en üste çıkabilmek"

İSTANBUL - Kasımpaşa deplasmanında 3-2 kazanan Başakşehir'de Teknik Sorumlu Erdinç Sözer, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında hedeflerinin lig sonuna kadar çıkabildikleri en üst basamak olduğunu söyleyerek, önemli bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 mağlup eden Başakşehir'de Teknik Sorumlu Erdinç Sözer maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Önemli bir mücadeleye çıktıklarını söyleyen Sözer, "Sezonun sonu geliyor. Hedeflerimizi kararlaştırmıştık. Avrupa için oynuyoruz. Bugün galibiyeti çok hak ettik. İlk yarıda çok domine edemedik oyunu. Kasımpaşa çok iyi bir takım. Yine de oyunumuzu sahaya yansıtıp ilk golü bulduktan sonra 2., 3. golü bulup bitirmemiz lazımdı maçı. İlk kontradan golü yedik ve ilk yarı 1-1 bitecek derken takımımız hızlı şekilde golü buldu ve önde girdik devreye. İkinci yarıda 3. golü bulduk. Maçtan biraz kavga gürültü oldu ama bunlar normal bir şey. İyi savunduk ve maçı kazanmasını bildik. Önemli bir galibiyet aldık ve bunun için mutluyuz" dedi.

"Hedefimiz üst sıralar"

Hedeflerinin her zaman daha da yukarısı olduğunu söyleyen Sözer, "Hedeflerimizi söylemiştik. Her zaman üst sıralar için oynuyoruz. Konyaspor mağlup oldu. Biz maçtan maça bakıyoruz. Haftaya sahamızda Galatasaray'a oynuyoruz. Maçları hesaplayacağız ve sonrasında bakacağız. Hedefimiz üst sıralarda yer almak" dedi. Takımdaki eksiklerle ilgili de konuşan Sözer, "Okaka geçen haftadan bu yana sakattı. Bireysel çalışıyor. Biz onu yavaş yavaş takıma katmaya çalışacağız. Duarte ilk yarıda çıktı. Donk'un müdahalesi sonrasında sakatlandı. Yarın bakacağız. Haftaya oynamasını isteriz tabii ki" diyerek sözlerini tamamladı.

Erdinç Sözer: Önemli bir galibiyet aldık
Erdinç Sözer: Önemli bir galibiyet aldık
Erdinç Sözer: Önemli bir galibiyet aldık
Erdinç Sözer: Önemli bir galibiyet aldık

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erdinç Sözer: 'Önemli bir galibiyet aldık' - Son Dakika


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