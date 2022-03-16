Ereğli Belediyespor bayan voleybol takımı 1. lige yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Ereğli Belediyespor bayan voleybol takımı 1. lige yükseldi

16.03.2022 10:40
Ereğli Belediyespor bayan voleybol takımı 1. lige yükseldi

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu 2. ligi namağlup şampiyon olarak tamamlayarak 1. lige yükselen Ereğli Belediyespor bayan voleybol takımını tebrik etti ve belediye olarak desteklerine devam edeceklerini söyledi.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu 2. ligi namağlup şampiyon olarak tamamlayarak 1. lige yükselen Ereğli Belediyespor bayan voleybol takımını tebrik etti ve belediye olarak desteklerine devam edeceklerini söyledi.

Ereğli Belediyespor bayan voleybol takımı 2. ligi namağlup şampiyon olarak tamamlayarak 1. lige yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Ligi şampiyon olarak bitiren bayan voleybol takımı ve teknik ekip, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'yu makamında ziyaret ederek, şampiyonluk kupasını takdim etti.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "2. ligi namağlup şampiyon olarak tamamlayarak 1. lige yükselen Ereğli Belediyespor bayan voleybol takımımızı tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Filenin sultanlarının 1. ligde de aynı azim ve kararlılığı göstereceklerine yürekten inanarak başarılarının devamını diliyorum. Ereğli Belediyesi olarak da bayan voleybol takımımıza her zaman olduğu gibi desteklerimize devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Ereğli Belediyespor bayan voleybol takımı 1. lige yükseldi
Ereğli Belediyespor bayan voleybol takımı 1. lige yükseldi

YORUMLAR
500
Develi Belediyespor'da play-off heyecanı Develi Belediyespor'da play-off heyecanı 'Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri 17 Mart'ta belli olacak 'Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri 17 Mart'ta belli olacak

Ereğli Belediyespor, Hüseyin Oprukçu, voleybol, Ereğli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ereğli Belediyespor bayan voleybol takımı 1. lige yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
10:48 Ünlü Komedyen Hasan Can Kaya çok net konuştu: Seyircimin cast olduğunu ispatlasınlar programı veririm
10:47 "16 Eylül'de ölü sanılan biri dirilecek?" Bu iddia bir zaman yolcusuna ait, akla gelen ise bir isim var
10:43 Ukrayna'dan kritik nükleer ve radyasyon uyarısı: Çernobil acilen soğutulmalı, yoksa yeni Fukuşima felaketi kapıda!
10:37 Adana'da yol ortasında soyunup aracın üzerine yattı! Mahalle sakinleri sinirlerine hakim olamadı
10:33 Kağıthane'de korkutan kaza! Karlı yokuşta kayan araç çocuk parkına uçtu
10:29 Yaşlı adam, Trabzonspor bayrağı asmak isterken çatıdan düşüp yaşamını yitirdi
10:19 Flash TV'ye kayyım atanıyor! Hayatta olan kardeş, ölen kardeşi suçladı
10:11 Kastamonu'da kalbi boynunda atan buzağı, veterineri şaşırttı: Hemen tutanak tuttu
10:11 Emniyet uyuşturucuda korkutan gerçekleri açıkladı: Ortaokul yaşına kadar düştü, çocuklar internetten bile alabiliyor
09:55 Messi'nin mutsuz sonunu Ronaldo da yaşadı: Takımı Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 10:58:35. #1.13#
SON DAKİKA: Ereğli Belediyespor bayan voleybol takımı 1. lige yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement