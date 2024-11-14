Ergan Dağı Kayak Merkezi Yatırımlarla Gelişiyor

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Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, yeni yatırımlarla Türkiye'nin sayılı kayak merkezleri arasına girmeye hazırlanıyor.

Ergan Dağı'nda 12 yıl önce hizmete açılan merkez, yaz ve kış düzenlenen kayak ve yamaç paraşütü gibi çok sayıda doğa sporuna olanak sağlıyor.

Ziyaretçilerine göl ve çam ormanları manzarası eşliğinde kayak imkanı sunan merkezde Valilik, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile kalkınma ajansları işbirliğinde yeni yatırımlar hayata geçiriliyor.

İl Özel İdaresi tarafından kar tutumunu artırmak için 70 dönümlük arazide toprağın eşelenmesiyle başlanan çim çalışması, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yüksek irtifa kamp merkezi ve sporcu kamp merkezi, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaresi işbirliğinde ise 13 bungalov ev yapılıyor.

Birbiriyle bağlantılı 6'şar kilometre uzunluğunda iki pisti olan ve gece kayağı imkanı sunan merkezde, pistlerin zirveye kadar aydınlatılması hedefleniyor.

Yeterli kar yağışının olması halinde kayak merkezinde sezonun ocak ayında başlaması bekleniyor.

"Bahar aylarında çim kızağı yapılabilecek"

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, AA muhabirine, Ergan Dağı'ndaki kayak merkezinin her geçen gün popülaritesinin arttığını söyledi.

Yüksek kesimlere kar yağışının devam etmesi ile sezonu bereketli geçireceklerini ifade eden Canpolat, şöyle konuştu:

"Kayak merkezinin 1. etap pistinin 700 metrelik alanında, yaklaşık 70 dönümlük bir alanda çimleme faaliyetine başladık. Kış aylarında Erzincan'da 1600-1800 rakımlar arasında bulunan kar çok iyi tutunmuyor ve hemen eriyor. Burada yapacağımız çimleme ile ilk kar yağdığından itibaren kar tutunum süresi gün olarak artmış olacak. Bahar aylarında ise çim kızağı yapılabilecek bir alan olacak. Türkiye'de henüz kayak pistlerinde çimli pistlerimiz yok, Avrupa'da da yok. Birkaç acemi pistinde küçük alanlarda yapılıyor. Pistin tamamında nasip olursa çimleme çalışmasını hedefimize koyduk. İnşallah 70 dönümle başladığımız çimleme çalışması, önümüzdeki sezon zirveye kadar yapılmış olacak."

Canpolat, pistlerin toplam uzunluğunun 12 kilometre olduğunu belirterek kayak merkezinin popülaritesinin son zamanlarda gittikçe arttığını dile getirdi.

Gece kayağı imkanını artıracaklarını anlatan Canpolat, "Gece kayağı yapma imkanımız 1200 metre iken önümüzdeki yıl hedefimiz zirveye kadar aydınlatma. Zirveden sıfır noktasına kadar (12 kilometre) gece kayağı imkanı sunacağız. Bu da bizi Türkiye ve Avrupa'da da gece kayağı yapılabilen en uzun pistlerden biri haline getirecek." dedi.

"1 milyon turist ağırlama hedefimiz var"

Ergan Dağı'na otel inşa edileceğini belirten Canpolat, sezon sonu mart ayında temel atma töreni yapmayı planladıklarını bildirdi.

Yapılan yatırımlarla Ergan Dağı'nın hem kış hem de yaz turizmi için ideal bir merkez haline geldiğini vurgulayan Canpolat, şunları kaydetti:

"Kayak pistinin sağ yamacında 13 bungalov ev ile restoranı tamamlamak üzereyiz. İl Özel İdaresi Yatırım Şube Müdürlüğündeki müdürlerimizle hem Fransa'ya hem de İsviçre'ye gittik. Alp Dağları'nın (Alpler) eteklerinde birçok yeri ve kayak merkezlerini gezdik. İncelemelerimiz neticesinde ahşabın ve ağacın orada çok iyi bir şekilde kullanıldığını ve estetik çalışmaları ortaya çıkardıklarını gördük. Bunun üzerine inşaat şubedeki arkadaşlar ise Erzincan'a geldiklerinde bir çalışma sergiledi. Kayak merkezinde 2020, 2021, 2022 ve 2023 sezonlarında ortalama 20 bin ila 50 bin arasında misafir ağırladık. 2023-2024 yılları arasında kış sezonu için 250 binin üzerinde misafir ağırladık. Yani Ergan Kayak Merkezi çok bilinen bir kayak merkezi değildi. Bilinirliliği Türkiye'de ilk 20'de idi. 2023-2024 sezonu bizim için çok bereketli geçti. 2024 yılının ilk 9 ayında ise kış turizmi ile birlikte yaklaşık 500 binin üzerinde misafir ağırladık. 2024-2025 kış sezonu için 500 bin, 2025 yılı için ise 1 milyon turist ağırlama hedefimiz var."

Canpolat, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde yürütülen 156 yataklı yüksek irtifa kamp merkezi çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Otelimiz önümüzdeki sezona yetişecek. Yüksek irtifa kamp merkezi ve otelin bitmesi ile birlikte artık Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde konaklama ile ilgili hiçbir sorun kalmayacak." diye konuştu.