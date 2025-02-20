Ergin Keleş Kastamonuspor\'un Yeni Teknik Direktörü

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TFF 2. Lig'de 2022-2023 sezonunda Kastamonuspor forması giyen Ergin Keleş, teknik direktör olarak takımın başına geçti. İlk antrenmanına çıkan Keleş, olumsuz her şeyin bir kenara bırakılarak sahaya odaklanılması gerektiğini söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor, Teknik Direktör Adem Çağlayan'ın ayrılmasının ardından, 2022-2023 sezonunda Kastamonuspor forması giyen Ergin Keleş ile anlaşma sağladı. Kastamonu'ya gelen Ergin Keleş, takımla ilk antrenmanına çıktı.

İsmail Dikmenli Tesisleri'nde antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Ergin Keleş, takımda olmaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Daha önce de burada oynadım. Burayı biliyorum ve seviyorum. Kulüp Başkanımız Cengiz Aygün, Sportif Direktörümüz Abdülaziz Solmaz, devamlı iletişim halinde olduğum, sürekli görüştüğüm insanlar. Benim için son derece özel bir yer. Takımdan ayrılan ve geride çok iyi bir takım bırakan Adem hocaya da teşekkür etmek gerekiyor. Sahada kendimi göreceğim. Edineceğim deneyimler, ileriki kariyerim için çok kıymetli. Benim için de ilk adımlar diyebiliriz. O yüzden Kastamonuspor'un bana tanıdığı bu imkan benim için çok özel. Çok mutluyum. Oyuncu grubuyla da konuştuk. Güzel dönüşler var. Sezon başından beri elinden gelenin en iyisini ortaya koyan bir grup. Ligin geri kalanında da en iddialı şekilde devam edeceğiz" dedi.

"Ligin son haftalarına geldiğimiz için sorunları konuşmak çok doğru değil"

Takımın moral ve motivasyonunun iyi olduğunu söyleyen Keleş, "Takımın motivasyonu güzel. Herkesçe bilinen birtakım sorunlar var. Fakat ligin artık son haftalarına geldiğimiz için sürekli sorun konuşmak sorunlardan yana dert yanmak çok doğru değil. Oyuncu grubu da çok güzel. Çok karakterli. Her şeyin farkında olan bir grup. Ligin sonunu en iyi şekilde getirmenin, kendileri için de bu camia için de en iyisi olacağını da biliyorlar. Elbette onların da beklentileri var. O beklentiler için de yoğun çalışmalar var. Özellikle de başkanımızın yoğun bir mücadelesi var. O yüzden ben hep olumlu taraftayım" diye konuştu.

En iyi halleriyle sahada olacaklarını belirten Ergin Keleş, taraftarlara da çağrıda bulunarak, "Kastamonuspor'da oynarken de taraftarımız bizim için çok özeldi. Enerjileri bizi sahada motive eden bir güç kaynağıydı. Kalan haftalarda taraftarımızın statta bizimle beraber olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kastamonuspor için yeterli antrenör olmadığı yönündeki eleştirilere saygı duyduğunu ifade eden Keleş, "Düşünceler ve fikirler mutlaka olacak. Bunlara karşı son derece saygılıyız. İnsanların fikirleri çok değerli. Biz kendi başımıza karar alan insanlar değiliz. Biz her zaman bir ekiple birlikte karar almaya, yol yürümeye adanmış insanlarız. Ben futbol hayatımın her döneminde, işin bu tarafını düşünüp hazırlık yaparak geçirdim. Benim için çok güzel bir deneyim olacak. Bu konuda ben son derece olumluyum" şeklinde konuştu.

Ergin Keleş, 2022-2023 sezonunda Kastamonuspor forması giydiği dönemde çıktığı 35 karşılaşmada 15 gol kaydetti. - KASTAMONU