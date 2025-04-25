ERVA Spor Okulları Badmintonda Şampiyon

Kayseri'de faaliyet gösteren ERVA Spor Okulları, Badminton İl Birinciliği müsabakalarında toplamda 10 madalya kazanarak kürsüye ambargo koydu.

Badminton İl Birinciliğinde Yahyalı ERVA Spor Kulübü, şampiyonada 2 birincilik elde ederken, Birlik ERVA Spor Kulübü 1 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülükle önemli bir başarıya imza attı. Bünyan Şoförler ve Otomobilciler Odası ERVA Spor Kulübü ise 1 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük derecesi kazandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in büyük önem verdiği ve şehrin her mahallesine açılması için çalışmaların devam ettiği ERVA Spor Okulları'nın kısa sürede meyvelerini vermesi dikkat çekiyor. - KAYSERİ