Erzincan\'da Dart İl Birinciliği 13 Şubat Şehir Stadı Dart Salonu\'nda başladı

Erzincan'da Dart İl Birinciliği 13 Şubat Şehir Stadı Dart Salonu'nda başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dart İl Birinciliği Müsabakaları, Erzincan'daki 13 Şubat Şehir Stadı Dart Salonu'nda başladı. Amatör Spor Haftası kapsamındaki organizasyonda farklı yaş gruplarından sporcular derece için mücadele ederken, kentte dart sporunun yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Erzincan'da Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen Dart İl Birinciliği Müsabakaları başladı.
Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı Dart Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda sporcular dereceye girebilmek için mücadele ediyor.
Müsabakalarda sporun birleştirici gücüyle farklı yaş gruplarından sporcular bir araya gelirken, organizasyonun kentte dart sporunun yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
Yetkililer, müsabakalara katılan tüm sporculara başarılar diledi.
Kaynak: İHA
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