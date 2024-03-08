Erzurum\'da düzenlenen Deaflympics\'te alp disiplini slalomda madalyalar sahiplerini buldu

Adıyaman'da Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası Düzenlendi

Adıyaman'ın Tut ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen voleybol turnuvasında ev hanımları, memurlar, işçiler ve öğrencilerden oluşan 3 takım mücadele etti. Tut Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada her üç takım da şampiyon ilan edildi ve kaybeden olmadı. Müsabaka sonrasında, salonda yaş pasta kesildi ve Tut Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, kadınları kutlayarak toplumdaki önemlerine vurgu yaptı. Kaymakam Selimoğlu ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Leblebici tarafından kadınlara çiçek hediye edildi.