Erzurum'da FIS Snowboard Cross World Cup Heyecanı Başlıyor - Son Dakika
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Spor

Erzurum'da FIS Snowboard Cross World Cup Heyecanı Başlıyor

Palandöken Kayak Merkezi'nde 1-2 Mart tarihlerinde yapılacak FIS Snowboard Cross World Cup için düzenlenen bilgilendirme toplantısında, 19 ülkeden 175 profesyonel sporcunun katılacağı belirtildi. Organizasyon, Erzurum'un kış sporlarındaki liderliğini pekiştirecek ve uluslararası dikkat çekecek.

28.02.2025 17:10
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- Erzurum'da FIS Snowboard Cross World Cup heyecanı

ERZURUM - Palandöken Kayak Merkezi'nde 1-2 Mart tarihleri arasında düzenlenecek FIS Snowboard Cross World Cup'ın bilgilendirme toplantısı yapıldı. 19 ülkeden 175 profesyonel sporcu ve antrenörün katılımıyla gerçekleşecek olan FIS Snowboard Cross World Cup hakkında değerlendirme yapıldı.

EİT 2025 Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, organizasyona kendi dallarında dünyaca önemli sporcuların katılacağını dile getirdi. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Erzurum'un geçmişte de başarılı ve önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "Dünyanın her yerinde canlı yayınlar yapılacak. 20 televizyon kanalı organizasyonu canlı verecek, sesimizi dünyaya duyurmuş olacağız. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi. Yarış Direktörü Uwe Beier, Erzurum'da olmaktan memnun olduklarını dile getirererek, organizasyonun başarılı bir şekilde geçmesini temenni etti.

Mehmet Sekmen: "Dünyaca ünlü sporcular katılacak"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de organizasyonun, Erzurum'un kış sporları alanındaki liderliğini pekiştireceğini vurgulayarak, "FIS Snowboard Cross World Cup'ın, uluslararası spor dünyasında büyük yankı uyandıran, takip edilen ve sporseverlerin heyecanla beklediği bir müsabaka olduğunu biliyoruz. Buraya dünyada kendini ispat etmiş birçok sporcu ve izleyici gelecek. Dünyanın birçok yerine Palandöken'imizden yayınlar yapılacak. Ayrıca bu bir kültür iletişimi de olacak. Farklı ülkelerden yarışmaya katılan sporcular, birbirleriyle iletişim kurup dostluk oluşturacak, bir kültürel alışveriş de sağlanacak. Bu organizasyonu kentimize veren tüm yetkililere teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Mustafa Berk Çelik: "Organizasyon, Erzurum'un sosyal ve ekonomik hayatında hareketlilik oluşturacaktır"

Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Erzurum'un Türkiye'nin kış sporları merkezi olarak 2025 yılında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Turizm Başkenti ünvanını gururla taşıdığını, 2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti olarak da uluslararası arenada ön plana çıktığını belirterek, "Dünyanın en önemli kış sporları organizasyonlarından biri olan bu prestijli etkinlik, Erzurum'un ve Palandöken'in uluslararası tanınırlığını artırırken, şehrimizin kış turizmi potansiyelini de gözler önüne serecektir. Bu büyük organizasyon, yalnızca spor dünyasında değil, aynı zamanda Erzurum'un sosyal ve ekonomik hayatında da önemli bir hareketlilik oluşturacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurum'da FIS Snowboard Cross World Cup Heyecanı Başlıyor - Son Dakika

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