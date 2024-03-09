Erzurum Teknik Üniversitesi Otizmli Milli Sporcuları Karşıladı

VIRTÜS Dünya ve Avrupa Kayak Şampiyonası'nda mücadele eden Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nin Otizmli Milli Sporcuları Aliye Zeynep Bingül ile Muhsin Murat Bingül için karşılama töreni düzenlendi.
Polonya'nın Zakopane şehrinde 2-7 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen VİRTÜS Dünya ve Avrupa Kayak Şampiyonasında II3 (Otizm) kategorisinde yarışan ETÜ'nün Otizimli Milli Sporcusu Aliye Zeynep Bingül, şampiyonayı 5 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamlayarak büyük bir başarıya imza atarken, Erkekler II3 (Otizm) kategorisinde mücadele eden Murat Muhsin Bingül ise Dünya beşincisi oldu.
Erzurum'a dönen özel sporcular ve teknik heyet için karşılama töreni düzenlendi. Havalimanında düzenlenen törene ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Soysal, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Karşılamanın ardından Milli Sporcuları, teknik heyeti ve sporcuların ailesini ETÜ'de ağırlayan Rektör Çakmak, büyük bir gurur yaşadıklarını dile getirerek: "Bugün üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz için çok özel bir gün. Evlatlarımız büyük bir başarıya imza attılar, ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler ve madalyalarla memleketlerine döndüler. Onların gelişim süreçlerinde ailesinin ve antrenörlerinin emeklerini kelimelerle tarif etmek mümkün değil. Ancak şunu da belirtmek isterim ki çocuklarımızın rakipleri sadece sporcular değildi. Birçok farklı durumla mücadele etmeleri gerekiyordu ve onlar bu mücadeleyi kazanarak muazzam bir başarı hikayesine imza attılar. Bu muazzam başarı yalnızca madalya almakla ölçülemez. O madalyaları almak için sarf edilen emek, çaba ve gayret de bu başarıya dahildir. Bunun devamının geleceğine de gönülden inanıyorum. Üniversitemizin böyle seçkin böyle güzel evlatları olduğu için de ayrıca gurur duyuyorum. İyi ki bizim öğrencilerimiz iyi ki bizimle beraber. Bu vesileyle Zeynep ve Murat'ı bir kez daha yürekten kutluyor, emeklerinden dolayı başta ailesi olmak üzere antrenörlerine teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.
Rektör Çakmak'ın ardından Polonya'ya giden kafileye öncülük öden Milli Sporcuların babası Başsavcı Ünal Bingül ise düzenlenen karşılama töreni için Rektör Çakmak'a ve ETÜ Ailesine teşekkür ederek: "Bu süreç büyük bir emeğin, büyük bir mücadelenin ve büyük bir çabanın eseridir. Madalya almaları otizmi bitirmiyor ama otizmlilere bir yol açıyor. Bu çocuklara değer ve sevgi verildiği takdirde yapamayacakları hiçbir şey yok. Kayak başlı başına zor bir spor. Ancak çocuklarımızın durumu bu sporu onlar için çok daha zor hale getiriyor. Ama her türlü zorluğa rağmen antrenörleriyle rüzgar, fırtına demeden çok çalıştılar. Genç arkadaşlarım sağlığınızın, ülkemizin ve üniversitenizin kıymetini bilin. Türk gençleri her şeyin en iyisine layıktır ve en iyisini yapabilecek güçtedir. Ama çok çalışacağız. Bu başarının en büyük sahibi çocuklarımızın anneleridir. Herkesin huzurunda ona bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte başta Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Çakmak olmak üzere tüm ETÜ Ailesine bize verdikleri destek ve gösterdikleri sevgi için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Milli sporcular ise olimpiyatlarda mücadele etmek ve kupalar kazanmak istediklerini belirterek düzenlenen karşılamadan ötürü teşekkürlerini ilettiler.
Program Rektör Çakmak'ın Milli Sporculara hediye takdim etmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - ERZURUM
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