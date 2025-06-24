Erzurumspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları - Son Dakika
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Erzurumspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları

Erzurumspor\'da Yeni Sezon Hazırlıkları
24.06.2025 17:04
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Erzurumspor, yeni sezona Serkan Özbalta ile başlarken, Matija Orbanic ve Marko Bozic transferlerini gerçekleştirdi.

Erzurumspor FK'da yeni sezona dair sinyaller gelmeye devam ediyor. Hakan Kutlu ile yollarını ayıran ve Serkan Özbalta ile anlaşan mavi-beyazlı takım Slovenya'dan kaleci Matija Orbanic ve Avusturya'dan golcü Marko Bozic'i renklerine bağladı.

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, 2025-2026 sezonu ile ilgili değerlendirmeler yaptı. İlk olarak 2024-2025 sezonu ile alakalı genel değerlendirmeler yapan Dal, daha önce kiralık olarak verilen ve kulübe geri gelen oyuncular, altyapı, Bal Ligi'nde Erzurum'u temsil edecek olan İl Özel İdarespor, yeni antreman sahası ve stadyumla alakalı gelişmeler, Türk Futbol Federasyonu'nun aldığı kararlar, kongre süreci, Teknik Direktörlüğe getirilen Serkan Özbalat, yaklaşık bir aylık süren sessizlik, Matija Orbanic ve Marko Bozic transferleri ve yeni sezon formaları ile ilgili bilgilendirme yaptı.

"Herkesten destek bekliyoruz"

Transfer yasağına neden olan yaklaşık 40 dosya ile alakalı 5,5 milyon Euroluk borcun ödenmesi noktasında ciddi emekler harcadıklarını ifade eden Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, "Bu anlamda geriye ödememiz gerek 80 bin Euro borç kaldı. Eğer geçen sezon bu yasağı kaldıramasaydık, kulübümüz 280 milyon TL borçla karşı karşıya kalacaktı. Ekonomik anlamda güçlü olmamız lazım ve bu anlamda Erzurum'a gönül bağı olan herkesten destek bekliyoruz. Kulübün daha önce yaşanan krizlerle karşılaşmaması için mali disiplini elden bırakmadan, sürdürülebilir bir yapı kurması kaçınılmaz. Bizim de hedefimiz budur. Hakan Kutlu ile kariyer planlamaları nedeniyle yollarımızı ayırdık. Hocamız kulübümüze çok şeyler kattığı gibi Erzurum şehri ve Erzurumspor'da ona çok değerler katmıştır" dedi.

"Yeni stad ile alakalı gelişmelerin takipçisiyiz"

Altyapı ile ilgili ciddi çalışmalar yaptıklarını ve bu yıl BAL liginde Erzurum'u temsil edecek olan İl Özel İdarespor'un alt yapının gelişmesi konusunda önemli katkılarda bulunacağını anlatan Dal, "Özellikle Erzurumlu gençler Erzurumspor ile birlikte kendilerine artık ikinci bir hedef koyacaklar. Tüm bu gelişmelerle birlikte tesislerimizde alttan ısıtmalı antrenman sahamız tamamlandı. Özellikle soğuk ve karlı kış günlerinde önemli bir açığımız kapanmış oldu. Yeni stad ve mevcut stadın zeminin daha sağlıklı olması noktasındaki gelişmeleri ve çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Muhtemelen 3 sezon Kazımkarabekir'de maçlarımızı oynamaya devam edeceğiz. Bu anlamda sabırlı olmak ve meseleye sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.

Hazırlık kampı 1 Temmuz'da başlıyor

Özellikle geçtiğimiz sezon hakem hataları ile birlikte TFF noktasında ciddi mağduriyetler yaşadıklarını dile getiren Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, "Biz adalet istiyoruz. Önceki sezon yaşadıklarımız ortada. Federasyon şimdi de ligden 5 takımın düşeceğini söylüyor. Bunlar doğru şeyler değil. Kulüplerin ve insanların emeklerine yazık. Bize bu konularda hiçbir şey sormuyorlar, danışmıyorlar. Erzurumspor ve Erzurum'a gönül veren herkesi bu tarz konularda daha fazla ses çıkarmaya, destek vermeye davet ediyoruz. Erzurumspor 2025-2026 sezonuna 1 Temmuz 2025'te Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlanacak. Hocamız Serkan Özbalta'nın vereceği kararlar neticesinde her şey şekillenecek" şeklinde konuştu.

Matija Orbanic ve Marko Bozic Erzurumspor'da

Erzurumspor'un yeni sezonda iki önemli transfer yaptığına dikkat çeken Dal sözlerine şöyle devam etti, "Bunlardan birisi Slovenya'dan kaleci Matija Orbanic, diğeri Avusturya'dan golcü Marko Bozic oldu. Şu anda Erzurumspor'da 41 oyuncu var. Bunlardan 18'i kiralık. Sözleşmesi biten 11 oyuncumuz ile yollarımız ayırdık. Hazırlık kamp sürecinde hocamız takımı şekillendirecek ve kararlar alacak. Bu sezon taraftarımıza Bahar, Kış, Güz ve Efsane Çubuklu isimli yeni tasarım formalarla merhaba diyeceğiz. Son bir aydır sessizdik ama bu sürede çalışmalarımızı tamamladık. Taraftarımızın endişesini anlıyoruz. Sabırlı olsunlar, güzel bir sezon bizleri bekliyor" - ERZURUM

Kaynak: İHA

erzurum, Ekonomi, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları - Son Dakika

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