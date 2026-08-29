Erzurumspor'dan Kıymetli 1 Puan - Son Dakika
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Erzurumspor'dan Kıymetli 1 Puan

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Özbalta, Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalmanın kıymetli olduğunu vurguladı, transfer ihtiyacına dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Bu ligde alınan 1 puan çok çok kıymetli, çok çok değerli ama bunun devamını getirmek lazım" dedi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İki haftanın sonunda puan alamamış, gol atamamış bir Erzurumspor, karşımızda da 2 haftada evinde Fenerbahçe takımını yenen artı Göztepe gibi son senelerin çok dirençli takımına karşı deplasmanda alınan güzel galibiyet, Gençlerbirliği oyuncularının, teknik heyetinin ve tabii ki taraftarlarının öz güveninin tavan yapmasına sebep oldu. İlk yarı aslında dengeli bir oyun oldu. Bazen onlar üstün, bazen biz üstün bir şekilde geçti ama bu ilk yarıda pozisyon anlamında 2-3 tane net yapabileceğimiz pozisyon vardı" diye konuştu.

İkinci yarıda maçın biraz daha zorlaşacağını bildiklerini belirten Özbalta, "İkinci devrede Gençlerbirliği'nin topu biraz daha fazla ele alıp biraz daha üstümüze gelmeye çalışacaklar bunu biliyorduk. Tam da o dakikalarda golü bulduk. Daha sonra rakibin tabii muazzam bir golü, atılan gol gerçekten çoğu kalecinin çıkaramayacağı güzellikte net bir yere gitti." dedi.

Oyunu berabere bitirmekten memnun olduklarını ifade eden Özbalta, "Nihayetinde maçın 1-1 bitmesi bizlere, oyuncularımıza, taraftarlarımıza, şehrimize moral olacaktır, bu ligde alınan 1 puan çok çok kıymetli, çok çok değerli ama bunun devamını getirmek lazım. Hem fiziksel anlamda hem de oyuna yatkınlık anlamında eksiklerimiz var. Bunları hızlı bir şekilde gidermemiz gerekiyor. Gençlerbirliği'ni, seyircisini, teknik heyetini de tebrik ediyorum, 3 maç, 7 puan centilmen bir seyirci. Bizi de stada girerken karşıladılar sağ olsunlar. Alkışlarla karşıladılar. Zaten de benim 7 sene futbol oynadığım bir kulüp, altyapısında 7 yıl bulunduğum bir kulüp. Çok sevdiğim bir camia. Öbür taraftan da bizim taraftarımızı, hem kendi sahamızda geçen hafta görmüşsünüzdür, inanılmaz bir centilmenlik. Bu hafta da burada bizi desteklediler, puan almamızda da katkıları var. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özbalta, takımın transfere ihtiyacı olduğunu da belirterek "Evet transferde de birkaç oyuncuya ihtiyacımız var. Hızlı bir şekilde hazır oyunculara ihtiyacımız var." dedi.

Gençlerbirliği'nin sayılmayan golü için de Özbalta, "Biz o anda göremedik ama izleyen arkadaşlar 'hocam net bir şekilde ofsayt' diye bana söyledi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Erzurumspor Kulübü, Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor'dan Kıymetli 1 Puan - Son Dakika

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