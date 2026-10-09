Erzurumspor FK, Alanyaspor deplasmanı öncesi Belek\'te çalışmalarını bitirdi

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-beyazlı ekip, Antalya'nın Belek ilçesinde konakladığı otelin antrenman sahasında teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana ısınmayla başladı.

Futbolcular, daha sonra pas, koşu ve taktik çalışma yaptı.

Mavi-beyazlılar, gerçekleştirdiği antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Erzurumspor FK ile Alanyaspor yarın 16.00'da Alanya Oba Stadı'nda karşılaşacak.