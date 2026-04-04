Erzurumspor FK, Iğdır FK\'yi 2-1 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında oynanan Erzurumspor FK- Iğdır FK maçının ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Iğdır FK'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ve Iğdır FK Teknik Teknik Direktörü Hikmet Karaman mücadeleyi değerlendirdi.

Serkan Özbalta: "Oyuncu ve taraflarımızla gurur duydum"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, milli aradan sonraki müsabakaların zor geçtiğini vurgularken, "Kolay olmuyor. Bunun üzerine Iğdır takımında da bir hoca değişimi oldu. Hoca değişiminden sonra Bandırma deplasmanında bir beraberlik aldılar, fena değildi. İçeride Çorum'a mağlup oldular. Milli arada da toparlanmak istiyorlardı. Dün de Bandırma'nın kazanması onların bugün mutlaka kazanma zorunluluğunu ortaya çıkardı. Bu da bizim işimizi biraz daha zorlaştırdı. Kadro kalitesi iyi bir takıma karşı oynadık. Amed, Çorum, Erok, Bodrum gibi kadro kalitesi üst seviyede olan, bu ligin biraz üzerinde kadrolara sahip takımlardan biriyle karşılaştık. Aslında maça fena başlamadık. Martin'in iki tane pozisyonu var hatırladığım. Eren'in çok net bir pozisyonu vardı, son anda savunma oyuncusu müdahale etti. Ortada giden bir müsabakaydı, bir anlık dalgınlıkla yediğimiz gol bizi biraz strese soktu, bunu söylemezsek doğru olmaz. Bunun yanında bizi etkileyen başka unsurlar da vardı. Maşallah, mükemmel bir seyirci vardı bugün. Onlara çok teşekkür ediyorum. İnsanların sorumluluğu artıyor, taraftarın maça ilgisi arttıkça bizlerin ve oyuncuların sorumluluğu da artıyor. Taraftarlar bunu fazlasıyla yerine getirdi. Bu da bizim sorumluluğumuzu daha da yükseltti. Son 6 hafta artık gergin geçecek maçlar oynanıyor. Sadece bizim için değil. Çorum-Bandırma maçı, yarın Sivas maçı var. Hepsi gergin geçecek. Sakin kalmak gerekiyor. 1-0 geriye düştükten sonra taraftarın desteği burada çok önemliydi. Onların desteğiyle tekrar oyuna döndük, şoku atlattık, ataklarımızı hızlandırdık. Devreye girerken bulduğumuz gol moral açısından çok kritikti. Devre arasında daha sakin kalmamız gerektiğini konuştuk. Oyuncuların o gerginliği atması gerekiyordu. İkinci yarıya da iyi başladık. Ancak Sefa'nın sakatlığı, Mustafa'nın aldığı darbe ve kartlar bizi zorladı. Gerçekten enteresan bir maçtı. Kolay olmayacağını biliyorduk. Ama oyuncularım maçın üstesinden gelmeyi başardı. Hepsini tebrik ediyorum. İyi bir gidişatımız var. 5 haftamız kaldı. Belki 3, belki 2 maç kazanarak hedefimizi garantileyebileceğimiz bir noktadayız. Ama şu an tek düşündüğümüz şey 4 gün sonra oynayacağımız İstanbulspor maçı. Taraftara ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten beni gururlandırdılar. Müthiş bir atmosfer vardı. İki tribün daha açıldığında burada nasıl bir ortam olur bunu hayal ediyorum. Galatasaray ve Beşiktaş maçlarındaki dolu tribünleri de gördüm, çok etkilendim. İnşallah üst lige çıkarız. Tribünler de açılır ve bu güzel taraftarla daha büyük işler yaparız. Önce bu sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Bu galibiyeti Erzurum halkına armağan ediyoruz. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Gerçekten iyi bir ekip" diye konuştu.

Hikmet Karaman: "Başa baş bir mücadele ortaya koyduk"

Iğdır FK Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise güzel bir maç olduğunu ifade ederek, "Oyunun ilk 45 dakikalık bölümünde 1-0 öne geçtik. Aslında ikinci golü de bulabileceğimiz çok net pozisyonlarımız vardı. Direkten dönen top ve Ahmet'in girdiği pozisyon bunlara örnek. İkinci yarıda skoru değiştirmek adına hücum oyuncularını oyuna dahil ettik. Ancak Erzurumspor'u da tebrik ediyorum. Hem teknik heyetleri hem de futbolcuları çok iyi bir mücadele ortaya koydular. Ezber bir oyun yapıları var. Fiziksel kapasiteleri yüksek ve birbirlerini çok iyi tanıyan, yıllardır birlikte oynayan bir takım görüntüsündeler. Bu da önemli bir avantaj. Bizim açımızdan ise, göreve yeni gelmiş bir teknik ekip olarak takımla antrenman süreci ve oyun oturtma işi zaman isteyen bir süreç. Şunu da söylemek lazım; Erzurum'un 80'in üzerinde gol atan bir takım olduğunu düşünürsek, bizim ise 40'ın üzerinde golümüz var. Arada ciddi bir fark var. Buna rağmen ligin lideriyle burada başa baş bir mücadele ortaya koyduk. 1-0'dan sonra ikinci golü bulabilsek maç farklı bir yere gidebilirdi. Uzatma bölümünde yediğimiz gol de sonucu etkiledi. 1-0 içeri girebilsek belki ikinci yarı bambaşka olacaktı. 1-1 olduktan sonra ise zaman zaman fiziksel anlamda, zaman zaman da gol vuruşlarında sıkıntılar yaşadık. Ben Dadaşlar'a başarılar diliyorum" dedi. - ERZURUM