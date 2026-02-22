Erzurumspor FK, Serikspor'u 4-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Erzurumspor FK, Serikspor'u 4-0 Mağlup Etti

Erzurumspor FK, Serikspor\'u 4-0 Mağlup Etti
22.02.2026 17:01
Erzurumspor, 27. haftada Serikspor'u 4-0 yenerek iyi bir galibiyet aldı. Teknik direktör Özbarta, oyuncuları tebrik etti.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Serikspor'u 4-0 mağlup eden Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, haftayı istedikleri şekilde tamamladıklarını söyledi.

Serkan Özbalta, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, peş peşe 3 maç oynadıklarını ve bu nedenle bazı futbolcuların yorgunluk yaşadığını dile getirdi.

Maçın değerlendirmesini yapan Özbalta, "Güzel bir galibiyet aldık. 1-0 öne geçtiğimiz müsabakada sonrasında bir dalgınlık ve bir penaltı verildi. Tabii hafif bir itme aslında. Genel anlamda değerlendirme hakemlerde. MHK'nin söylediği şey, o hafif itmelerde penaltı olmuyor. Ama çok iyi bir kurtarışla şükür üstesinden gelebildik. Ondan sonra tekrar oyuna döndük. İkinci golü bulduk. Sonra zaten ikinci yarı fark açıldı. İstediğimiz gibi bir karşılaşma geçirdik. Bu haftayı böyle bitirmek istiyorduk. Onu da başarabildik." diye konuştu.

Ligde yarın Amed Sportif Faaliyetler ile Vanspor FK'nin karşılaşacağını hatırlatan Özbalta, şunları kaydetti:

"İki takım için de çok çok önemli müsabaka. Aslında 3 gün önce oynadığımız Keçiörengücü müsabakası gibi. Bodrum deplasmanında maçın skoru ne olursa olsun, bizim maça çok farklı hazırlanacaklardı. Cumartesi günü de Vanspor, yarınki maçın skoru ne olursa olsun, bize ciddi bir şekilde motive olacak. Bunu hepimiz biliyoruz. Bizler, oyuncular, Erzurum şehri, oynadığımız bu oyunla sahada kalmalıyız. Sahada kalamadığımız zaman sıkıntı oluşabilir. Çünkü o zaman beyin sinir sistemine hakim olamaz ve istemediğimiz şeyler cereyan edebilir. Önemli maç ama hepimiz bu bilinçte olmak durumundayız. Ama Allah'ın izniyle de zaten üstesinden gelebilecek kadar da çok kişilikli, iş ahlaklı olan oyuncu grubuna sahibiz."

Özbalta, galibiyeti Erzurumspor taraftarına armağana ederek, oyuncularını tebrik etti.

Serikspor cephesi

Serikspor Teknik Sorumlusu Mustafa Boran ise ligin iyi takımlarından birine karşı oynadıklarını belirterek, Erzurumspor'un uzun süredir birlikte mücadele eden bir kadroya sahip olduğunu dile getirdi.

Erzurum deplasmanının zor olduğunu vurgulayan Boran, şunları aktardı:

"Saha şartları bakımında da ligin en zor deplasmanından birisi Erzurum. Kazandılar, tebrik ediyoruz. Son 3 haftadır üzerine koyarak geldiğimiz bir oyun vardı. Iğdır maçının ikinci yarısı, Bandırma maçının tamamı, geçen hafta Çorum maçının ilk yarısı, takım olma yolunda ve ligde kalma yolunda mücadelemizi gösterdiğimiz maçlardı. Bugün bunu da Erzurum'a taşımak istedik ama çok başarılı olamadık. Penaltı pozisyonundan faydalanamadık. İkinci yarı bulduğumuz pozisyonlardan faydalanamadık ve istemediğimiz bir sonuç aldık. Haftaya kendi evimizde Sivas maçımız var. İnşallah o maçı kazanıp mücadeleye devam edeceğiz. Biz mücadeleyi bırakmayacağız. Fikstür avantajı bizim için yavaş yavaş başlıyor. Fikstür avantajını kullanarak istediğimiz puanları alıp ligde kalmayı düşünüyoruz."

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Erzurumspor FK, Serikspor'u 4-0 Mağlup Etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Erzurumspor FK, Serikspor'u 4-0 Mağlup Etti - Son Dakika
