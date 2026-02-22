Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Alpaslan Şen, Kurtuluş Aslan, Burak Sami Şad
Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Sefa Akgün, Eren Tozlu (Dk. 75 Sylla), Giorbelidze, Adem Eren Kabak (Dk. 69 Murat Cem Akpınar), Mustafa Yumlu (Dk. 80 Gerxhaliu), Crociata, Orhan Ovacıklı, Rodriguez (Dk. 68 Benhur Keser), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 75 Fernando Andrade)
Serikspor: Veysel Sapan, Martynov (Dk. 43 Sartan Tashkyn), Cengiz Demir, Selim Dilli (Dk. 84 Anıl Koç), Bilal Ceylan (Dk. 84 Skvortsov), Alan Montes, Caner Cavlun (Dk. 46 Nwachukwu), Burak Asan, Nalepa, Sami Gökhan Altıparmak, Jetmir Topalli (Dk. 53 Adeola)
Goller: Dk. 12 Alan Montes (Kendi kalesine), Dk. 38 Mustafa Fettahoğlu, Dk. 82 Fernando Andrade, Dk. 83 Sefa Akgün (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 63 Bilal Ceylan, Dk. 73 Burak Asan (Serikspor)
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Serikspor'u 4-0 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Erzurumspor FK: Serikspor'u 4-0 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?