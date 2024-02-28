Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu: Taraftarlarımızın desteğiyle maçı kazanmak istiyoruz

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Kocaelispor ile yapacakları maçı, taraftarlarının desteğiyle kazanmak istediklerini söyledi.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Hakan Kutlu, futbolcuların sezon başından beri aidiyet duygusuyla hareket ettiğini dile getirdi.
Ligin ikinci devresine iyi bir başladıklarını belirten Kutlu, "Gerçekten de oyun olarak üzerine katarak ikinci yarıya çıkmıştık. Oyuncularımın sezon başından beri gösterdiği iyi bir performans var. Devre arasında tam kadro kamp yapma şansı bulmuştuk ve gerçekten bizim adımıza faydalı geçmişti. Bunun yansımalarını ikinci yarının ilk 6 haftasında gol yemeden, 4 galibiyet 2 beraberlikle devam ettirmiştik." diye konuştu.
Hakan Kutlu, ligde geçen hafta Boluspor'a 1-0 yenildiklerini anımsatarak şunları kaydetti:
"Boluspor maçında ben oyun olarak yenildiğimizi düşünmüyorum. Oyuncularım o maçta da gerçekten çok önemli bir mücadele ortaya koydu. Mücadele, istek ve arzu, gelecek açısından umut veriyor. Önümüzde çok önemli bir süreç var. Sezon başından beri söylediğimiz bir şey var. Biz Erzurum'a ve Erzurumspor'a yakışır futbol oynayıp, ligi güvenli bir yerde bitirmek istiyoruz. Aynı hedefimiz devam ediyor. Kocaelispor maçı çok önemli, taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Güçlü bir rakiple oynayacağız. Biz de istekli ve arzulu oynayan bir takımız. Özellikle bunu kendi evimizde bir kat daha artırıyoruz. Taraftarlarımızın da desteğiyle inşallah bu maçı kazanacağız."
Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın geçen haftaki maç sonunda Erzurumspor FK hakkında söylediklerine değinen Kutlu, "Başarılı olmayı hazmetmek çok önemli. Rakibimizle alakalı elbette analizler yapıyoruz, oyuncularımıza gösteriyoruz. O gün oynamayı isteyen, daha çok futbola yönelik ön baskı yapan ve pozisyona giren takım bizdik. Öyle düşünmüş olabilir. Kaldı ki düşünmüş olsa bile bunu karşı tarafı rencide edecek şekilde... Çünkü Erzurumspor çok güçlü bir camia. Bu şekilde konuşmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Boluspor'un önemli bir çıkışı var. Ben yine kendisini ve takımını tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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