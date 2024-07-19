Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.
Kulübün açıklamasına göre mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde çift antrenman yaptı.
Sabah ısınma, koordinasyon, dayanıklılık ve kuvvet çalışan mavi-beyazlılar, akşam antrenmanında ise ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma çalışmasıyla günü tamamladı.
Erzurumspor FK, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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