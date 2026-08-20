Erzurumspor - Galatasaray Rekabeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurumspor - Galatasaray Rekabeti

Erzurumspor - Galatasaray Rekabeti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurumspor FK, Süper Lig'de Galatasaray ile 5. kez karşılaşacak. Geçmişte 3 mağlubiyetleri var.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'de karşılaşacağı Galatasaray ile ligde 5. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Erzurumspor FK ile Galatasaray, yarın saat 21.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk haftasında mavi-beyazlılar, deplasmanda karşılaştıkları Amed SK'ya 3-0 mağlup olurken, sarı-kırmızılılar ise sahasında Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı.

Üstünlük Galatasaray'da

Galatasaray ile Erzurumspor FK arasında bugüne kadar oynanan 4 karşılaşmanın 3'ünü sarı-kırmızılılar kazanırken, 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Erzurumspor FK bu karşılaşmalarda galibiyet elde edemezken, Galatasaray 6 gol attı, Erzurum ekibi ise 2 golle karşılık verdi.

İki takımın Erzurum'da oynadığı 2 karşılaşmada ise Erzurumspor FK, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Dadaşlar bu maçlarda 2 gol kaydederken, kalesinde 3 gol gördü.

Kapanan Erzurumspor ile 6 kez karşılaştı

Galatasaray ile Erzurum'u Süper Lig'de temsil eden kulüpler arasındaki rekabette ise daha geniş bir geçmiş bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, 1968 yılında kurulan ve daha sonra kapanan tarihi Erzurumspor ile 6, günümüzdeki Erzurumspor FK ile ise 4 resmi lig maçında karşı karşıya geldi.

Galatasaray, 1998-1999 ve 2000-2001 sezonları arasında Süper Lig'de mücadele eden tarihi Erzurumspor ile de 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 5'ini Galatasaray kazanırken, 1 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kapanan Erzurumspor da sarı-kırmızılı ekip karşısında galibiyet elde edemedi.

Böylece Galatasaray'ın Erzurum'u Süper Lig'de temsil eden iki farklı kulüple oynadığı toplam 10 resmi lig maçında 8 galibiyet ve 2 beraberliği bulunuyor. Erzurum temsilcileri ise bu karşılaşmalarda Galatasaray'a karşı galibiyet alamadı.

Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor - Galatasaray Rekabeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ardahan’da Kuduz Virüsü Tespit Edildi Ardahan'da Kuduz Virüsü Tespit Edildi
Almanya bu olayı konuşuyor “Arda Güler’in kuzeniyiz“ deyip... Almanya bu olayı konuşuyor! "Arda Güler'in kuzeniyiz" deyip...
Hatay’da suç örgütlerine büyük operasyon: 16 gözaltı Hatay'da suç örgütlerine büyük operasyon: 16 gözaltı
Aile içindeki tartışma kanlı bitti Şüpheli kuzen gözaltına alındı Aile içindeki tartışma kanlı bitti! Şüpheli kuzen gözaltına alındı
Fransa’da kan donduran iddia: Bakanlığa iş görüşmesine gelen yüzlerce kadına ilaç verildi Fransa'da kan donduran iddia: Bakanlığa iş görüşmesine gelen yüzlerce kadına ilaç verildi
Suriye’nin güneyinde mühimmat patladı: 1 ölü Suriye'nin güneyinde mühimmat patladı: 1 ölü

10:30
Altın fiyatları uçuşta Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
Altın fiyatları uçuşta! Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
10:29
Bu akşam Avrupa sahnesindeyiz İşte muhtemel 11’ler ve tüm detaylar
Bu akşam Avrupa sahnesindeyiz! İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar
09:40
Canlı yayında açıkladı İsmail Kartal’ı koltuğundan edecek iddia
Canlı yayında açıkladı! İsmail Kartal'ı koltuğundan edecek iddia
09:15
Influencer olmak uğruna akılalmaz vahşet Evini ateşe verdi, çocuklarına sıcak mum döktü
Influencer olmak uğruna akılalmaz vahşet! Evini ateşe verdi, çocuklarına sıcak mum döktü
08:53
İsrail’in 8 kez vurduğu üste Türk askeri var mı Suriye açıkladı
İsrail’in 8 kez vurduğu üste Türk askeri var mı? Suriye açıkladı
08:36
Evlilik kredisinde şartlar değişti
Evlilik kredisinde şartlar değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 10:47:24. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurumspor - Galatasaray Rekabeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.