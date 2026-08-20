Erzurumspor - Galatasaray Rekabeti

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'de karşılaşacağı Galatasaray ile ligde 5. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Erzurumspor FK ile Galatasaray, yarın saat 21.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk haftasında mavi-beyazlılar, deplasmanda karşılaştıkları Amed SK'ya 3-0 mağlup olurken, sarı-kırmızılılar ise sahasında Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı.

Üstünlük Galatasaray'da

Galatasaray ile Erzurumspor FK arasında bugüne kadar oynanan 4 karşılaşmanın 3'ünü sarı-kırmızılılar kazanırken, 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Erzurumspor FK bu karşılaşmalarda galibiyet elde edemezken, Galatasaray 6 gol attı, Erzurum ekibi ise 2 golle karşılık verdi.

İki takımın Erzurum'da oynadığı 2 karşılaşmada ise Erzurumspor FK, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Dadaşlar bu maçlarda 2 gol kaydederken, kalesinde 3 gol gördü.

Kapanan Erzurumspor ile 6 kez karşılaştı

Galatasaray ile Erzurum'u Süper Lig'de temsil eden kulüpler arasındaki rekabette ise daha geniş bir geçmiş bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, 1968 yılında kurulan ve daha sonra kapanan tarihi Erzurumspor ile 6, günümüzdeki Erzurumspor FK ile ise 4 resmi lig maçında karşı karşıya geldi.

Galatasaray, 1998-1999 ve 2000-2001 sezonları arasında Süper Lig'de mücadele eden tarihi Erzurumspor ile de 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 5'ini Galatasaray kazanırken, 1 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kapanan Erzurumspor da sarı-kırmızılı ekip karşısında galibiyet elde edemedi.

Böylece Galatasaray'ın Erzurum'u Süper Lig'de temsil eden iki farklı kulüple oynadığı toplam 10 resmi lig maçında 8 galibiyet ve 2 beraberliği bulunuyor. Erzurum temsilcileri ise bu karşılaşmalarda Galatasaray'a karşı galibiyet alamadı.