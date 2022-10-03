Eskişehirspor, Teknik Direktör Cüneyt Biçer ile yollarını ayırdı. 20 Temmuz tarihinde göreve başlayan teknik adam, aldığı kötü sonuçlar sonucunda yol ayrımına geldi. Kulüp yaşanan ayrılığı resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Paylaşımda, "Kulübümüzün Teknik Direktörü Cüneyt Biçer ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine ve ekibine, verdikleri katkı ve emeklerinden ötürü teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehirspor, Cüneyt Biçer, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Es-Es'te Biçer dönemi son buldu - Son Dakika

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