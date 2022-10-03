Es-Es'te Biçer dönemi son buldu - Son Dakika
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Es-Es'te Biçer dönemi son buldu

03.10.2022 16:09
Es-Es'te Biçer dönemi son buldu

Eskişehirspor, son zamanlarda aldığı kötü sonuçlardan dolayı sıkça eleştirilen teknik direktörü Cüneyt Biçer ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Eskişehirspor, son zamanlarda aldığı kötü sonuçlardan dolayı sıkça eleştirilen teknik direktörü Cüneyt Biçer ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Eskişehirspor, Teknik Direktör Cüneyt Biçer ile yollarını ayırdı. 20 Temmuz tarihinde göreve başlayan teknik adam, aldığı kötü sonuçlar sonucunda yol ayrımına geldi. Kulüp yaşanan ayrılığı resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Paylaşımda, "Kulübümüzün Teknik Direktörü Cüneyt Biçer ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine ve ekibine, verdikleri katkı ve emeklerinden ötürü teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. - ESKİŞEHİR

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Eskişehirspor'da teknik direktör Cüneyt Biçer ile yollar ayrıldı Eskişehirspor'da teknik direktör Cüneyt Biçer ile yollar ayrıldı Futbol: TFF 3. Lig Futbol: TFF 3. Lig
Kaynak: İHA

Eskişehirspor, Cüneyt Biçer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Es-Es'te Biçer dönemi son buldu - Son Dakika

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