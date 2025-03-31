Esenler Erokspor, Ankaragücü'nü 3-1 Yendi - Son Dakika
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Esenler Erokspor, Ankaragücü'nü 3-1 Yendi

Esenler Erokspor, Ankaragücü\'nü 3-1 Yendi

Trendyol 1. Lig'de Esenler Erokspor, Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti. Fernandes 2 gol attı.

31.03.2025 19:14
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Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 3-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Sakıb'ın savunma arkasına attığı uzun pasa hareketlenen Fernandes, penaltı noktasının yakınından yaptığı aşırtma vuruşla topu filelere yolladı. VAR incelemesinin ardından hakem Furkan Aksuoğlu, golü verdi. 1-0

28. dakikada Hayrullah'ın ceza sahası içi sağ çaprazından ortasında Laura arka direkte topu kontrol etti ve ceza sahası içi sol çaprazından son çizgiye inip pasını kale sahasına çevirdi. Kale sahasında Anıl'a çarpan top ağlara gitti. 1-1

35. dakikada Fernandes'in pasında topu alan Kayode, ceza sahası içi sol çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

69. dakikada sol taraftan topla hareketlenen Kayode, ceza sahası içi sol tarafından pasını içeri çevirdi. Savunmanın müdahalesiyle penaltı noktası yakınına açılan topa Fernandes bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-1

73. dakikada Schulz'ın kısa düşen pasında araya giren Kayode, kaleci Ertaç'ın önde olduğunu görerek orta sahanın sağından yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı. Ancak hakem Furkan Aksuoğlu, Mert'in Kayode'ye yaptığı faul sonrası düdüğünü çaldığı için ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

74. dakikada hakem Furkan Aksuoğlu, Mert'in Kayode'ye yaptığı faulü şiddetli hareket olarak değerlendirdi ve Mert Çetin'i doğrudan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Abdülhamit Söyler, Okan Taşköprü

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Oğuz Ceylan (Metehan Mert dk. 64), Nzaba, Anıl Yaşar, Sakıb Aytaç, Mücahit Albayrak, Jack (Laine dk. 64), Tugay Kacar (Pinchi dk. 82), Alper Karaman, Junior Fernandes (Catakovic dk. 82), Kayode (Faye dk. 82)

Yedekler: Ercüment Kafkasyalı, Eşref Korkmazoğlu, Ufuk Akyol, Benhur Keser, Ertuğrul Furat

Teknik Direktör: Osman Özköylü

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Hayrullah Bilazer (Rakoczy dk. 55), Özgür Aktaş (Mert Çetin dk. 64), Osman Çelik, Schulz, Mahmut Tekdemir, Cephas (Rotariu dk. 72), Ali Kaan Güneren, Dalcio (Cem Türkmen dk. 71), Laura, Kwabena

Yedekler: Erten Ersu, Coelho, İsmail Çokçalış, Sıraç Astanakulov, Mesut Kesik, Miraç Şimşek

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Junior Fernandes (dk. 18 ve 69), Kayode (dk. 35) (Esenler Erokspor), Anıl Yaşar (dk. 28 k.k) (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: Mert Çetin (dk. 74) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Tugay Kacar, Ekrem Kılıçarslan (Esenler Erokspor), Osman Çelik, Özgür Aktaş, Kwabena (MKE Ankaragücü) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Esenler Erokspor, Ankaragücü'nü 3-1 Yendi - Son Dakika

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