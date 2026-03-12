Esenler Erokspor - Bandırmaspor: 1-1

Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Harun Reşit Güngör, Ferhat Çalar
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Recep Niyaz (Dk. 75 Berat Luş), Mikail Okyar (Dk. 63 Jack), Amilton (Dk. 75 Catakovic), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 63 Kanga), Faye, Kayode
Bandırmaspor: Akın Alkan, Kerim Alıcı, Hikmet Çiftçi, Atınç Nukan, Enes Aydın (Dk. 78 Oğuz Ceylan), Mulumba, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 78 Mücahit Albayrak), Fall (Dk. 12 Arda Özçimen), Amaral (Dk. 70 Abdulkadir Parmak), Kehinde (Dk. 46 Badji), Tanque
Goller: Dk. 14 Kayode (Esenler Erokspor), Dk. 45+9 Tanque (Penaltıdan) (Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Dk. 9 Akın Alkan (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+6 Mikail Okyar, Dk. 53 Recep Niyaz (Esenler Erokspor), Dk. 70 Amaral (Bandırmaspor)
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Esenler Erokspor ile Bandırmaspor 1-1 berabere kaldı.
