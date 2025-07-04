Esenler Erokspor'dan Süper Lig Hedefi - Son Dakika
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Esenler Erokspor'dan Süper Lig Hedefi

Esenler Erokspor\'dan Süper Lig Hedefi
04.07.2025 12:52
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Esenler Erokspor, yeni sezonda Süper Lig hedefiyle çalışmalara Bolu'da devam ediyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'un tecrübeli futbolcuları Tugay Kacar ile Alper Karaman, başarılı bir sezon geçirip Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 2024-2025 sezonunu 52 puanla 12. sırada tamamlayan Esenler Erokspor yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerindeki bir tesiste kamp yapan yeşil-sarılı ekip, teknik direktör Osman Özköylü gözetimindeki çalışmalarına yoğun tempoyla devam ediyor.

Esenler Erokspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Tugay Kacar, AA muhabirine, yoğun geçen Bolu kampında bir gün çift, bir gün tek idman yaptıklarını anlattı.

Geçen sezon oynayan çok sayıda arkadaşının takımdan ayrıldığına değinen Tugay, "Hedefimiz bu sene şampiyonluk inşallah. O doğrultuda da yönetimimiz, hocamız gerekli çalışmaları yapıyor." dedi.

Tugay, transfer edilecek futbolcuların da katılmasıyla daha verimli çalışabileceklerini belirterek, "Sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Kulüp olarak yeni bir oluşum içindeyiz şu an. Bu kolay değil. Transfer sürecini ince eleyip sık dokuyorlar diyebiliriz." diye konuştu.

Uzun zamandır tanıdığı teknik direktör Osman Özköylü'nün, hedefi olan ve hırslı kişiliğe sahip olduğunu söyleyen Tugay, "Şu an ligde sessizlik hakim. Kimin nasıl kadro kuracağını pek öngöremiyoruz ama illaki hedefi olan, şampiyonluğa oynayan takımlar olacaktır. Biz bunları düşünmeden maç maç gidip en güzel şekilde hedefimize ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Orta saha oyuncusu Alper Karaman da, Bolu'nun ardından 2 kamp daha yapacaklarını belirtti.

Aralarına yeni katılan futbolcuların bulunduğuna değinen Alper, "Buradaki temel amaç aile ortamı oluşturmak. Katılan arkadaşlarımız da buna çok güzel uyum sağladı. En güçlü şekilde lige başlayıp bir üst lige çıkmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Alper, üst lige çıkmak için çok çalıştıklarını vurgulayarak, "Onun yolu da buradan geçiyor. Sıkı çalışıp en iyi şekilde hazırlanmak için buradayız. Geçen sene de puanlar çok yakındı son ana kadar. Birkaç maçlık seri yakalayan takımların çabucak yukarı çıkabilme durumu oldu. Bu sene de çok ciddi takımlar olacağını öngörüyorum. Biz de aynı şekilde iddialıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Trendyol, Karaman, Esenler, Futbol, Finans, Spor, bolu, Son Dakika

Son Dakika Spor Esenler Erokspor'dan Süper Lig Hedefi - Son Dakika

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